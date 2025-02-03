Можно заплатить до 120 тыс грн: как изменятся штрафы за нарушение воинского учета в феврале

Проверить штраф на свое имя можно несколькими способами, а оплатить — через онлайн-приложения банка.

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Во время военного положения и мобилизации в Украине все военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета, в случае нарушения которых лицу грозит штраф. УНИАН рассказывает, какие штрафы могут быть начислены в феврале 2025 года и каким образом можно их проверить самому.

Начисление штрафов

В соответствии с нормами действующего законодательства штрафы могут начислить за:

не постановку на воинский учет (в том числе женщин-медиков и юношей в возрасте 17 лет);

не обновление данных (если их нельзя получить из государственных реестров);

не уведомление ТЦК о переезде, трудоустройстве и других изменениях личных данных;

отказ от прохождения ВВК;

порчу или потерю военно-учетных документов;

неявку по повестке (при этом заказное письмо с повесткой считается врученным, даже если призывник его не получал лично).

Стоит помнить, что штрафы за неявку по повестке начисляют даже в том случае, если лицо, которое их получило, имеет отсрочку от мобилизации или инвалидность.

Размер штрафов за неявку в ТЦК зависит от статуса лица, которому они начисляются:

граждане должны заплатить от 17 000 до 25 500 гривен;

должностные и юридические лица будут платить штраф в размере от 34 000 до 59 000 гривен.

В случае неуплаты суммы сразу, штраф будет взиматься через исполнительную службу. В таком случае его размер будет удваиваться.

Уплата штрафа не освобождает гражданина от выполнения своих обязанностей. В случае его неуплаты лицу могут заблокировать банковские счета, а при сумме штрафа 160 000 гривен и более нарушителям грозит конфискация жилья.

Если лицо решило проигнорировать боевую повестку, которая выдается после прохождения военно-врачебной комиссии, то в таком случае оно будет нести уголовную ответственность. В таком случае военнообязанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Как проверить наличие штрафов

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки может выписывать штраф заочно, без уведомления призывника. Лицу желательно оплатить его как можно быстрее, чтобы сумма не удвоилась.

Проверить штрафы на свое имя можно с помощью:

Единого реестра должников . Эта функция является бесплатной, однако здесь нужно вводить личные данные;

. Эта функция является бесплатной, однако здесь нужно вводить личные данные; Opendatabot — здесь можно узнать о наличии исполнительного дела, введя фамилию, имя, отчество и дату рождения в соответствующем поле. Функция платная и стоит 99 гривен;

— здесь можно узнать о наличии исполнительного дела, введя фамилию, имя, отчество и дату рождения в соответствующем поле. Функция платная и стоит 99 гривен; Увидеть неуплаченные штрафы можно с помощью "Дії" — в разделе "Послуги" — "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку".

А оплатить штраф можно через онлайн-приложения банка по реквизитам, указанным в постановлении, или в кассе банковского отделения.

Кстати, с 1 февраля некоторые категории населения могут призвать в ряды Вооруженных Сил Украины. Среди них есть даже "ограниченно годные". Кроме этого, изменения в Украине коснутся банковских операций, цен на продукты, коммунальных тарифов и правил воинского учета.