Кто получит повестку с 1 февраля: перечень категорий, которых могут мобилизовать

В соответствии с нормами действующего законодательства некоторые категории населения могут призвать в ряды ВСУ, и среди них даже "ограниченно годные".

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В условиях военного положения и мобилизации в Украине некоторых граждан могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. "Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать с 1 февраля 2025 года.

Кого могут призвать в ВСУ с 1 февраля

Действующим законодательством предусмотрено, что мобилизовать могут военнообязанного в возрасте от 25 до 60 лет, который:

получил статус "годный" во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

ранее имел статус "ограниченно годный", но обязаны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года;

владеет дефицитной военно-учетной специальностью.

Следует отметить, что лица в возрасте до 25 лет не подлежат мобилизации. Однако в случае получения лицом этого возраста статуса военнообязанного оно может быть призвано на службу.

К военнообязанным относятся:

мужчины, которые отслужили срочную службу в мирное время;

выпускники военных кафедр и военных вузов, которые получили военно-учетную специальность.

В общем отсрочку от мобилизации имеют студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают первое высшее образование, а также аспиранты и докторанты.

В целом студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают первое высшее образование, а также аспиранты и докторанты имеют право на отсрочку. В то же время мобилизации могут подлежать:

те, кто получает второе высшее образование;

студенты заочной или вечерней формы обучения;

студенты, которые учатся на уровне ниже предыдущего образования;

отчисленные студенты.

Кроме этого, с 2025 года дневная форма обучения для аспирантов-контрактников отменяется, поэтому они больше не будут иметь права на отсрочку.

В случае, если гражданин имеет право на отсрочку, но не подтвердил ее документально, он может получить повестку. Также мобилизации могут подлежать лица, если их отсрочка оформлена ненадлежащим образом или просрочена.

Добавим, что в целом человека не могут мобилизовать до 25 лет. Однако из этого правила есть исключения.

Напомним, что в феврале 2025 года некоторые категории населения имеют право на отсрочку от мобилизации. Те, кто не подпадают под действие норм законодательства, потеряют это право.