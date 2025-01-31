Кто получит повестку с 1 февраля: перечень категорий, которых могут мобилизовать
В соответствии с нормами действующего законодательства некоторые категории населения могут призвать в ряды ВСУ, и среди них даже "ограниченно годные".
В условиях военного положения и мобилизации в Украине некоторых граждан могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. "Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать с 1 февраля 2025 года.
Кого могут призвать в ВСУ с 1 февраля
Действующим законодательством предусмотрено, что мобилизовать могут военнообязанного в возрасте от 25 до 60 лет, который:
- получил статус "годный" во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);
- ранее имел статус "ограниченно годный", но обязаны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года;
- владеет дефицитной военно-учетной специальностью.
Следует отметить, что лица в возрасте до 25 лет не подлежат мобилизации. Однако в случае получения лицом этого возраста статуса военнообязанного оно может быть призвано на службу.
К военнообязанным относятся:
- мужчины, которые отслужили срочную службу в мирное время;
- выпускники военных кафедр и военных вузов, которые получили военно-учетную специальность.
В общем отсрочку от мобилизации имеют студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают первое высшее образование, а также аспиранты и докторанты.
В целом студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают первое высшее образование, а также аспиранты и докторанты имеют право на отсрочку. В то же время мобилизации могут подлежать:
- те, кто получает второе высшее образование;
- студенты заочной или вечерней формы обучения;
- студенты, которые учатся на уровне ниже предыдущего образования;
- отчисленные студенты.
Кроме этого, с 2025 года дневная форма обучения для аспирантов-контрактников отменяется, поэтому они больше не будут иметь права на отсрочку.
В случае, если гражданин имеет право на отсрочку, но не подтвердил ее документально, он может получить повестку. Также мобилизации могут подлежать лица, если их отсрочка оформлена ненадлежащим образом или просрочена.
Добавим, что в целом человека не могут мобилизовать до 25 лет. Однако из этого правила есть исключения.
Напомним, что в феврале 2025 года некоторые категории населения имеют право на отсрочку от мобилизации. Те, кто не подпадают под действие норм законодательства, потеряют это право.