Хто отримає повістку з 1 лютого: перелік категорій, яких можуть мобілізувати

Відповідно до норм чинного законодавства деякі категорії населення можуть призвати до лав ЗСУ, й серед них навіть "обмежено придатні".

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В умовах воєнного стану і мобілізації в Україні деяких громадян можуть призвати до лав Збройних сил України. "Телеграф" розповідає, кого можуть мобілізувати з 1 лютого 2025 року.

Кого можуть призвати до ЗСУ з 1 лютого

Чинним законодавством передбачено, що мобілізувати можуть військовозобов'язаного віком від 25 до 60 років, який:

отримав статус "придатний" під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

раніше мав статус "обмежено придатний", але зобов’язані пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року;

володіє дефіцитною військово-обліковою спеціальністю.

Слід зазначити, що особи віком до 25 років не підлягають мобілізації. Однак у разі отримання особою цього віку статусу військовозобов’язаного вона може бути призвана на службу.

До військовозобов’язаних належать:

чоловіки, які відслужили строкову службу в мирний час;

випускники військових кафедр та військових вишів, які отримали військово-облікову спеціальність.

Загалом відстрочку від мобілізації мають студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, а також аспіранти та докторанти.

Загалом студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, а також аспіранти та докторанти мають право на відстрочку. Водночас мобілізації можуть підлягати:

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти заочної або вечірньої форми навчання;

студенти, які навчаються на рівні нижчому за попередню освіту;

відраховані студенти.

Окрім цього, з 2025 року денна форма навчання для аспірантів-контрактників скасовується, тож вони більше не матимуть права на відстрочку.

У випадку, якщо громадянин має право на відстрочку, але не підтвердив її документально, він може отримати повістку. Також мобілізації можуть підлягати особи, якщо їхня відстрочка оформлена неналежним чином або прострочена.

Додамо, що загалом особу не можуть мобілізувати до 25 років. Однак з цього правила є виключення.

Нагадаємо, що в лютому 2025 року деякі категорії населення мають право на відстрочку від мобілізації. Ті, хто не підпадають під дію норм законодавства, втратять це право.