В яких випадках можуть мобілізувати до 25 років: юрист поділився деталями

За словами юриста Данила Гончаренка, попри неможливість мобілізувати осіб до 25 років все ж з цього правила є деякі виключення.

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В умовах військового стану та загальної мобілізації в Україні не можуть мобілізувати осіб віком до 25 років. Однак в деяких випадках на службу можливо попасти навіть в молодшому віці. Подробицями поділився з "РБК-Україна" юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Мобілізація з 25 років: в яких випадках це можливо

Данило Гончаренко зазначив, що відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізованими можуть бути тільки особи в статусі військовозобов'язаного. Такого статусу особа набуває при досягненні 25 років. За його словами, в деяких випадках особу можуть призвати раніше.

За словами юриста, йдеться про випадки, коли особа пройшла строкову службу та була визнана обмежено-придатною. Також громадянина можуть мобілізувати до 25 років, якщо він проходив службу за контрактом в Збройних силах України (ЗСУ).

"Тобто якщо особа у віці 18 років є військовозобов'язаною, то її можуть мобілізувати", — пояснив юрист.

Фахівець додав, що закон щодо виправлення цієї ситуації та заборони мобілізації чоловіків до 25 років на даний час перебуває на підписі у президента України.

Раніше заступниця начальника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Лариса Козак зазначала, що українське законодавство дозволяє призов чоловіків віком 18-60 років, які перебувають на обліку військовозобов’язаних. Виняток становлять чоловіки віком до 25 років, які пройшли базову військову підготовку або були обмежено придатними.

За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, проблеми з мобілізацією відбуваються тому, що чоловіки не розуміють, скільки їм доведеться воювати. Питання з демобілізацією досі актуальне, але ніхто його не вирішує.