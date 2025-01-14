Мобілізація в Україні до 25 і після 50 років: кого і на які посади призиває ТЦК (відео)

Законом дозволена мобілізація громадян віком від 18 до 60 років, але з певними обмеженнями. У ТЦК пояснили, чи можуть, наприклад, 55-річного чоловіка відправити піхотинцем "на нуль".

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В Україні можлива мобілізація після 50 років, але з певними обмеженнями. Деталями під час пресконференції 14 січня поділилась заступниця начальника Київського районного ТЦК майор Лариса Козак.

Про мобілізаційний вік — з 18:20

Мобілізація після 50 років і до 25 років

Військовослужбовиця пояснила, що українське законодавство дозволяє призов чоловіків віком 18-60 років, які перебувають на обліку військовозобов’язаних. Виняток становлять чоловіки віком до 25 років, які пройшли БЗВП або були обмежено придатними.

Варто зауважити, що до категорії військовозобов’язаних віком до 25 років за законом входять ті, хто має відповідний досвід (наприклад, військова кафедра або стокова служба) або раніше був визнаний обмежено придатним.

9 жовтня 2024 року Верховна Рада проголосувала за заборону мобілізації чоловіків віком до 25 років, які автоматично визнавались військовозобов’язаними через статус "обмежено приватний". Однак, як відомо з картки законопроєкту, він досі чекає на підпис президента.

Мобілізація після 50 років: де ці чоловіки служать

Представниця згадала про чутки щодо директив та пояснила, що українці віком 50-60 років можуть бути призвані на службу, як і раніше.

"Громадяни прибувають, проходять лікарську комісію. Але за нашими настановами та керівними документами такі громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення", — уточнила Козак.

Вона запевнила, що за свій досвід не стикалась з випадками, коли 50-річних і старших чоловіків скеровували на бойові посади.

"Тобто це теж майбутні водії, логісти, тиловики. Це 50+", — додала військова.

Нагадаємо, також майор Лариса Козак розповіла, чи мають право працівники ТЦК забирати у чоловіків телефони. Також стало відомо, як довго військовозобов’язаних можуть утримувати у військкоматі.

Заступниця начальника РТЦК пояснила і те, чи звільняє наявність відстрочки або броні від необхідності відвідувати військкомат в разі отриманої поштою повістки.