Рідні зниклих безвісти відтепер зможуть отримати відстрочку від мобілізації, — МВС

Раніше для того, щоб отримати відстрочку, рідним зниклих безвісти потрібно було отримати відповідне рішення суду, проте Кабмін це змінив.

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Рідні зниклих безвісти за особливих обставин з 14 січня 2025 року матимуть реальну можливість отримати відстрочку від мобілізації, оскільки Кабмін усунув раніше існуючу юридичну колізію, яка не давала цього зробити. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає встановлення оновленого переліку документів, які необхідно надавати родинам зниклих осіб для отримання такої відстрочки.

До ухвалення цієї постанови підставою для отримання відстрочки від мобілізації було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Проте правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Тому рідні осіб, зниклих безвісти, були позбавлені можливості отримати відстрочку.

Відтепер процедура отримання відстрочки для родин осіб, зниклих безвісти, буде приведена у відповідність до вимог профільного Закону, завдяки заміні вимоги про надання судового рішення щодо визнання особи зниклою безвісти на витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти: тобто рідним потрібно буде отримати витяг з Реєстру замість рішення суду.

В МВС також нагадали, що до категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відносяться:

жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;

жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Нагадаємо, 14 січня представниця ТЦК Лариса Козак повідомила, що відстрочка та бронювання не звільняють громадянина від обов'язку прибути до військкомату.

9 січня нардеп Олександр Федієнко заявив, що після 28 лютого раніше заброньованих можуть мобілізувати протягом 72 годин.