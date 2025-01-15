Родные пропавших без вести отныне смогут получить отсрочку от мобилизации, — МВД

Ранее для того, чтобы получить отсрочку, родным пропавших без вести нужно было получить соответствующее решение суда, однако Кабмин это изменил.

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Родные пропавших без вести при особых обстоятельствах с 14 января 2025 года будут иметь реальную возможность получить отсрочку от мобилизации, поскольку Кабмин устранил ранее существовавшую юридическую коллизию, которая не давала этого сделать. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правительство приняло постановление, которое предусматривает установление обновленного перечня документов, которые необходимо предоставлять семьям пропавших лиц для получения такой отсрочки.

До принятия этого постановления основанием для получения отсрочки от мобилизации было решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Однако правовая процедура принятия такого решения судом действующим законодательством не предусмотрена. Поэтому родные лиц, пропавших без вести, были лишены возможности получить отсрочку.

Отныне процедура получения отсрочки для семей лиц, пропавших без вести, будет приведена в соответствие с требованиями профильного Закона, благодаря замене требования о предоставлении судебного решения о признании лица пропавшим без вести на выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести: то есть родным нужно будет получить выписку из Реестра вместо решения суда.

В МВД также напомнили, что к категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, в частности относятся:

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты Украины и действия военного положения;

женщины и мужчины (или опекуны), которые воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Напомним, 14 января представитель ТЦК Лариса Козак сообщила, что отсрочка и бронирование не освобождают гражданина от обязанности прибыть в военкомат.

9 января нардеп Александр Федиенко заявил, что после 28 февраля ранее забронированных могут мобилизовать в течение 72 часов.