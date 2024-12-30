Мобилизация 2025: кто из украинцев получит отсрочку от призыва
Для получения отсрочки заявление вместе с необходимыми документами следует подать в районный ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете.
В период действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторым лицам в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предоставляется отсрочка. Кто может получить это право в следующем году, рассказывают юристы юридической компании Іпѕеіпіпіп.
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2025 году
Право на отсрочку в 2025 году могут получить лица:
- в случае бронирования за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, которые признаны критически важными для экономики или ВСУ;
- при наличии заключения военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев;
- в случае наличия на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- в случае наличие у лица инвалидности I-III группы;
- самостоятельное воспитание ребенка, если мать умерла, лишена родительских прав, признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда;
- мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи;
- опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится (находятся) ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
- заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.
- опекуны лица, признанного судом недееспособным.
- лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы или из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.
- лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;
- члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним. В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма настоящего подпункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;
- мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования, в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
- мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время военного положения.
Как оформить отсрочку от мобилизации
Военнообязанные должны лично подать заявление на отсрочку в районный ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете. К заявлению необходимо приложить необходимые документы, заверенные нотариально.
Напомним, что в 2025 году отсрочку смогут получить некоторые категории граждан. Их перечень установлен действующим законодательством.