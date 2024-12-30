Мобилизация 2025: кто из украинцев получит отсрочку от призыва

Для получения отсрочки заявление вместе с необходимыми документами следует подать в районный ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете.

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В период действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторым лицам в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предоставляется отсрочка. Кто может получить это право в следующем году, рассказывают юристы юридической компании Іпѕеіпіпіп.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2025 году

Право на отсрочку в 2025 году могут получить лица:

в случае бронирования за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, которые признаны критически важными для экономики или ВСУ;

при наличии заключения военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев;

в случае наличия на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;

в случае наличие у лица инвалидности I-III группы;

самостоятельное воспитание ребенка, если мать умерла, лишена родительских прав, признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда;

мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится (находятся) ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

опекуны лица, признанного судом недееспособным.

лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы или из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним. В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма настоящего подпункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;

мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования, в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время военного положения.

Как оформить отсрочку от мобилизации

Военнообязанные должны лично подать заявление на отсрочку в районный ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете. К заявлению необходимо приложить необходимые документы, заверенные нотариально.

Напомним, что в 2025 году отсрочку смогут получить некоторые категории граждан. Их перечень установлен действующим законодательством.