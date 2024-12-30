Кто не сможет получить отсрочку в январе 2025: перечень категорий

Те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, в некоторых случаях могут ее потерять. Например, в случае представления ложной информации или же невыполнения определенных обязательств она может быть аннулирована.

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В период военного положения и мобилизации в Украине некоторые военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации. Однако некоторые категории населения в январе 2025 года не могут ее получить, а определенные — даже потерять это право, пишет "24 Канал".

Кто не сможет получить отсрочку в январе 2025 года

В это время получить отсрочку не смогут определенные категории населения. Среди них:

те, кто ухаживает за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, если о них могут позаботиться другие трудоспособные родственники или близкие;

лица, у которых жена имеет третью группу инвалидности (в этом случае существует несколько исключений, когда отсрочку могут предоставить);

лица, которые ранее были ограниченно годными, но после повторной ВВК признаны годными к военной службе;

родители, имеющие трое или более несовершеннолетних детей и задолженность по выплате алиментов;

студенты, которые учатся на заочном или вечернем отделении или получают второе или третье высшее образование;

одинокие родители, если мать их ребенка (или детей) не лишена материнского права, не признана умершей, пропавшей без вести и не находится в тюремном заключении (то есть, теоретически может заботиться о ребенке/детей);

работники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, если они не были забронированы работодателями.

При некоторых обстоятельствах можно также потерять имеющуюся отсрочку, в частности, в случае умышленного представления ложной информации. Также отсрочку могут аннулировать из-за того, что военнообязанный не выполняет взятых на себя обязательств по уходу.

Добавим, что часть украинских студентов имеет право на отсрочки. Однако некоторых лиц из этой категории могут быть мобилизованы.

Напомним, что в январе 2025 года призвать могут определенные категории населения. Основные категории населения, которых могут мобилизовать в этот период, должны соответствовать нескольким критериям.