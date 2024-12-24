Мобилизация в январе 2025: кого из студентов призовут в ВСУ

Часть украинских студентов имеет право на отсрочку, однако даже их при одном условии могут призвать. Некоторые же категории отсрочки от мобилизации не имеют, потому что не соответствуют критериям.

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Мобилизация студентов в Украине не проводится, если они соответствуют некоторым критериям. В УНИАН 24 декабря объяснили, кому грозит призом в 2025 году и кто потеряет отсрочку.

Мобилизация студентов: кому не грозит

Военнообязанные-студенты получают отсрочку от мобилизации на время обучения, если:

учатся на дневной или дуальной форме;

получают последовательное первое высшее образование.

Возраст студента и то, учится ли он на "контракте", на наличие отсрочки не влияют. Аспирантам, докторантам и ассистентам-стажерам призыв тоже не грозит.

Однако есть важный нюанс: отсрочку автоматически не предоставляют, ее нужно оформлять в ТЦК. Если этого не сделать, студента могут мобилизовать несмотря на обучение. Если отсрочка оформлена надлежащим образом, она отображается в приложении "Резерв+".

Мобилизация студентов: кого могут призвать

Мобилизовать в январе 2025 года смогут студентов, которые:

получают второе и более высшее образование;

обучаются на вечерней или заочной форме;

отказались проходить общевойсковую подготовку;

проходили срочную службу или учились на военной кафедре;

не оформили надлежащим образом отсрочку.

Если военнообязанный-студент получил "боевую повестку", хотя не должен был быть мобилизован, советуют проконсультироваться с юристом.

Напомним, в СМИ объяснили, возможна ли принудительная мобилизация женщин в 2025 году и кому будет угрожать призыв.

Член оборонного комитета ВР Федор Вениславский раскрыл детали реформы ТЦК, которую анонсировали в Украине. Он рассказал, что изменится уже в ближайшие несколько месяцев, а каких изменений следует ждать только после войны.