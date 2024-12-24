Новый законопроект про мобилизацию: кто из украинок обязан встать на воинский учет с 1 января

Новый законопроект изменил правила воинской обязанности для граждан Украины. Но это не означает, что украинок будут мобилизовать.

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Начиная с 1 января 2025 года продолжается мобилизация в Украине, которая касается, в первую очередь, военнообязанных мужчин в возрасте с 18 лет, если они служили в армии или прошли военную кафедру. А также с 25 до 60 лет, если нет никакого военного опыта. Женщин принудительно мобилизовать не будут. Об этом сообщает УНІАН.

Верховная Рада Украины 3 декабря 2024 года приняла за основу в первом чтении законопроект №12076, в котором сказано, что если женщина изъявила желание служить в ВСУ, она должна встать на воинский учет призывников и пройти базовую военную подготовку. Все их данные окажутся в военном реестре, а после того как будущая военнослужащая окончит прохождение БЗВП, автоматически станет военнообязанной.

Так как в Конституции Украины нет разделения по половому признаку, все обязанности мужчин перед государством в особый военный период автоматически будут актуальны и для женщин.

Тем не менее, закон про мобилизацию не обязывает женщин служить в Вооруженных Силах Украины — подписать контракт украинки могут только на добровольных началах.

Будет ли мобилизация женщин 2025 для медиков и фармацевтов

Мобилизация женщин в Украине на принудительной основе невозможна, поэтому стать частью ВСУ могут лишь женщины, которые сами приняли такое решение.

У украинок, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, и достигли возраста 18 лет, должен быть документ о постановке на воинский учет. Это касается всех медиков и фармацевтов женского пола от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья пригодны к службе. Личные данные таких специалистов также будут внесены в реестр, но на данный момент это не означает автоматическую войсковую повинность для девушки.

Медики ВСУ Фото: dsnews

С 1 января 2025 года не планируется принудительная мобилизация женщин в Украине — список профессий, а точнее, специальностей медицинских и фармацевтических ВУЗов, после окончания которых женщина должна встать на воинский учет, составлен по другой причине. Сбор данных поможет выяснить, какой резерв важных специалистов есть в стране на данный момент.

Напомним, в Украине готовят кардинальную реформу системы ТЦК. Нардеп Федор Вениславский объяснил, что вопрос обновления вертикали подчинения военкоматов "уже перезрел". По его словам, комплексная реформа будет уже после войны, но некоторых изменений можно ожидать в "очень краткосрочной перспективе".