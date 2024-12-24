Новий законопроєкт про мобілізацію: хто з українок зобов'язаний стати на військовий облік з 1 січня

Новий законопроєкт змінив правила військового обов'язку для громадян України. Але це не означає, що українок будуть мобілізувати.

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Починаючи з 1 січня 2025 року триває мобілізація в Україні, яка стосується насамперед військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 років, якщо вони служили в армії або пройшли військову кафедру. А також із 25 до 60 років, якщо немає жодного військового досвіду. Жінок примусово мобілізувати не будуть. Про це повідомляє УНІАН.

Верховна Рада України 3 грудня 2024 року ухвалила за основу в першому читанні законопроєкт №12076, у якому йдеться про те, що якщо жінка виявила бажання служити в ЗСУ, вона має стати на військовий облік призовників і пройти базову військову підготовку. Усі їхні дані опиняться у військовому реєстрі, а після того як майбутня військовослужбовиця закінчить проходження БЗВП, автоматично стане військовозобов'язаною.

Оскільки в Конституції України немає поділу за статевою ознакою, всі обов'язки чоловіків перед державою в особливий воєнний період автоматично будуть актуальними й для жінок.

Проте закон про мобілізацію не зобов'язує жінок служити в Збройних силах України — підписати контракт українки можуть тільки на добровільних засадах.

Чи буде мобілізація жінок 2025 року для медиків і фармацевтів

Мобілізація жінок в Україні на примусовій основі неможлива, тому стати частиною ЗСУ можуть лише жінки, які самі прийняли таке рішення.

В українок, які мають медичну або фармацевтичну освіту і досягли віку 18 років, має бути документ про взяття на військовий облік. Це стосується всіх медиків і фармацевтів жіночої статі від 18 до 60 років, які за станом здоров'я придатні до служби. Особисті дані таких фахівців також будуть внесені до реєстру, але на сьогодні це не означає автоматичну військову повинність для дівчини.

Медики ЗСУ Фото: dsnews

З 1 січня 2025 року не планується примусова мобілізація жінок в Україні — список професій, а точніше, спеціальностей медичних і фармацевтичних ВНЗ, після закінчення яких жінка повинна стати на військовий облік, складено з іншої причини. Збір даних допоможе з'ясувати, який резерв важливих фахівців є в країні на даний момент.

Нагадаємо, в Україні готують кардинальну реформу системи ТЦК. Нардеп Федір Веніславський пояснив, що питання оновлення вертикалі підпорядкування військкоматів "уже перезріло". За його словами, комплексна реформа буде вже після війни, але деяких змін можна очікувати в "дуже короткостроковій перспективі".