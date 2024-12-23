"Это пару месяцев": в Раде объяснили, как в 2025 году изменится система ТЦК (видео)

Нардеп Федор Вениславский объяснил, что вопрос обновления вертикали подчинения военкоматов "уже перезрел". По его словам, комплексная реформа будет уже после войны, но некоторых изменений можно ожидать в "очень краткосрочной перспективе".

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20 декабря нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на Минобороны сообщил, что в Украине готовят кардинальную реформу системы ТЦК. 23 декабря в эфире Radio NV член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский раскрыл детали анонсированных изменений.

О реформе с ТЦК — с 1:04

"Это действительно нужно будет решать, но точно не в краткосрочной перспективе — переход на чисто рекрутинговую систему комплектования ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны", — рассказал он.

В закрытом режиме уже не раз обсуждалось, что вертикаль подчинения ТЦК "не совсем соответствует реальной структуре сектора безопасности и обороны". Кроме одного Сухопутных войск в Украине есть еще целый ряд других родов и видов войск, комплектование которых должны обеспечивать подчиненные СВ ВСУ военкоматы. Еще есть пограничная служба, Нацгвардия, ГУР и т.д., которые тоже комплектуются в том числе через мобилизацию.

Парламентариев уверяли, что командование рассматривает этот "уже перезревший" вопрос и будет решать его. По мнению Вениславского, было бы логично как минимум вывести ТЦК из Сухопутных войск на уровень Минобороны.

"Это сняло бы подавляющее большинство вопросов. Потому что Министерство обороны прямо или косвенно все равно на уровне Кабинета министров Украины коммуницирует с другими центральными органами исполнительной власти, которые в своем составе имеют военные формирования", — пояснил он.

Нардеп призвал "осторожно относился" к слову "реформа". Он отметил, что переподчинение военкоматов и формирование соответствующего структурного подразделения в составе министерства — это не реформа.

"Это, скажем так, изменение подчиненности вертикали этой власти, военного командования. Поэтому это точно не должно занять много времени", — сообщил Вениславский.

Он заверил, что если решение было озвучено из зала в Раде, вероятнее всего уже были осуществлены "какие-то подготовительные мероприятия".

"Поэтому я думаю, что это вопрос очень краткосрочной перспективы. Я думаю, что это пару месяцев. В первом квартале, я думаю, нового года уже есть все шансы нам это увидеть", — предположил политик.

Вениславский отметил, что конца войны о комплексной реформе не говорил бы, ведь это должна быть "достаточно взвешенная деятельность". Он добавил, что несмотря на критику ТЦК обеспечивают 95% мобилизации.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что случаи так называемой "бусификации" — единичные. Он рассказал, в чем заключается "основная работа" ТЦК.

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