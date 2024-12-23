Случаи "бусификации" единичны: в ВСУ рассказали, какую "пользу" приносят ТЦК (видео)
Случаи с бусификацией граждан случаются не так часто, отметил председатель Совета резервистов Иван Тимочко. Но каждый центр мобилизует тысячи людей, которых призвали через повестки.
Большинство украинцев представляют, что центры комплектования и соцподдержки являются бусами, которые хватают людей на улицах города, хотя это не так. Об этом LVIV MEDIA рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
По его словам, случаи т.н. "бусификации" работниками "военкоматов" на самом деле единичны. Даже если происходит один подобный "конфликт" в день, то это, отметил Иван Тимочко, всего 30 случаев в месяц.
Зато, подчеркнул он, каждый центр мобилизует тысячи людей, которых призвали через повестки и из которых сформированы команды перед отправкой на учебные центры.
"Вот их основная работа", — подчеркнул Иван Тимочко.
Напомним, ранее член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская рассказывала, что принудительную мобилизацию граждан с применением силы на улицах украинских городов должны были прекратить еще в конце весны 2024 года. Об этом ВРУ договорилась с Минобороны и Генштабом.
19 декабря в сети появилось видео, как в Киевской области возле Вышгорода мужчины в военной форме и полицейские якобы задувают газом салон автомобиля с человеком внутри и поджигают его. Таким образом они хотели заставить водителя выйти из машины. После этого Минобороны заявило, что категорически осуждает любые действия, противоречащие принципам службы в ВСУ.