Случаи "бусификации" единичны: в ВСУ рассказали, какую "пользу" приносят ТЦК (видео)

Случаи с бусификацией граждан случаются не так часто, отметил председатель Совета резервистов Иван Тимочко. Но каждый центр мобилизует тысячи людей, которых призвали через повестки.

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Большинство украинцев представляют, что центры комплектования и соцподдержки являются бусами, которые хватают людей на улицах города, хотя это не так. Об этом LVIV MEDIA рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

О бусификации слушайте с 34:40 до 36:14

По его словам, случаи т.н. "бусификации" работниками "военкоматов" на самом деле единичны. Даже если происходит один подобный "конфликт" в день, то это, отметил Иван Тимочко, всего 30 случаев в месяц.

Зато, подчеркнул он, каждый центр мобилизует тысячи людей, которых призвали через повестки и из которых сформированы команды перед отправкой на учебные центры.

"Вот их основная работа", — подчеркнул Иван Тимочко.

Напомним, ранее член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская рассказывала, что принудительную мобилизацию граждан с применением силы на улицах украинских городов должны были прекратить еще в конце весны 2024 года. Об этом ВРУ договорилась с Минобороны и Генштабом.

19 декабря в сети появилось видео, как в Киевской области возле Вышгорода мужчины в военной форме и полицейские якобы задувают газом салон автомобиля с человеком внутри и поджигают его. Таким образом они хотели заставить водителя выйти из машины. После этого Минобороны заявило, что категорически осуждает любые действия, противоречащие принципам службы в ВСУ.