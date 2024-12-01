В Теробороне рассказали, почему возникла "бусификация" и как ее избежать (видео)

Процесс мобилизации в Украине пытаются сделать справедливым, заявил представитель 125 бригады Теробороны Андрей Дуткевич. Военный объяснил, чем рекрутинг отличается от бусификации.

Украинские граждане, ожидая мобилизации в ВСУ, пытаются спрятаться от территориальных центров комплектования (ТЦК), вместо того, чтобы самостоятельно определить свой путь в армии. Рекрутинг дает возможность устроиться на место, которое лучше всего соответствует гражданским знаниям и умениям, и при этом избежать принудительной доставки в военкомат. Что нужно делать, чтобы не было "бусификации", офицер группы коммуникаций штаба 125-й ОБр ТрО Андрей Дуткевич рассказал в эфире "Эспресо".

Мобилизация в Украине — комментарий спикера 125 бригады ТрО см. с 1:28:52

Дуткевич пояснил, что в составе бригады, которая держит оборону в Запорожской и Сумской областях, создали рекрутинговый центр. В рекрутинговом центре гражданам объясняют, как и где они будут служить, какие средства будут получать. В ответ на вопрос журналиста о так называемой "бусификации" военный заявил, что рекрутинг не является альтернативой этому процессу, а дополнительная возможность для тех, кто понимает необходимость защищать Родину. По его словам, людей не приходилось бы принудительно доставлять в ТЦК, если бы они действовали по закону и вовремя обновили бы военно-учетные данные.

"Это не альтернатива, это дополнение и возможность предоставить людям, которые понимают, что нужно служить и защищать Родину и полностью использовать свои навыки, умения, которые они в гражданской жизни получили. Бусификации на самом деле никогда не было бы, если бы наши граждане придерживались закона, то есть обновляли базу данных — поход в ТЦК и все. Все должно быть по закону, этого же не происходит, поэтому и есть бусификация", — заявил Дуткевич.

Представитель 125 бригады напомнил, что мужчины с 25 до 60 лет в какой-то момент понимают, что могут попасть в армию и тогда начинают прятаться. По его мнению, "прятаться вечно невозможно", и, кроме того, война достанет в любом уголке страны. Также он отметил, что не стоит гражданам ссылаться на генералов, которые должны были бы идти первыми в условные "окопы", или на военкомов, или "детей депутатов", или прокуроров.

"Здесь сложный процесс сложный, многогранный. Государство делает все для того, чтобы каким-то способом его вернуть в русло справедливости. Введение системы рекрутинга это один из механизмов возвращения этой справедливости", — подытожил военный.

Мобилизация в Украине — проблемы с ТЦК

Отметим, 27 ноября представитель Полтавского ТЦК майор Роман Истомин рассказал о нападениях граждан на работников военкоматов. Он пояснил, что после реформирования терцентров там работают военные после ранения и им трудно видеть реакцию граждан на вручение повесток. Истомин заявил, что лучшая помощь армии — это не реакции в соцсетях, а выполнение долга.

Напоминаем, 13 ноября блогер Николас Карма рассказал о контактах с ТЦК и о нападении, которое он пережил со стороны военных.