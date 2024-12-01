В Теробороні розповіли, чому виникла "бусифікація" і як її уникнути (відео)

Процес мобілізації в Україні намагаються зробити справедливим, заявив представник 125 бригади Тероборони Андрій Дуткевич. Військовий пояснив, чим рекрутинг відрізняється від бусифікації.

Українські громадяни, очікуючи мобілізації в ЗСУ, намагаються сховатись від територіальних центрів комплектування (ТЦК), замість того, щоб самостійно визначити свій шлях в армії. Рекрутинг дає можливість влаштуватись на місце, яке найкраще відповіда цивільним знанням та умінням, і при цьому уникнути примусової доставки у військкомат. Що потрібно робити, щоб не було "бусифікації", офіцер групи комунікацій штабу 125-ї ОБр ТрО Андрій Дуткевич розповів в ефірі "Еспресо".

Мобілізація в Україні - коментар речника 125 бригади ТрО див. з 1:28:52

Дуткевич пояснив, що у складі бригади, яка тримає оборону у Запорізькій та Сумській областях, створили рекрутинговий центр. У рекрутинговому центрі громадянам пояснюють, як і де вони будуть служити, які кошти отримуватимуть. У відповідь на питання журналіста про так звану "бусифікацію" військовий заявив, що рекрутинг не є альтернативою цьому процесу, а додаткова можливість для тих, хто розуміє необхідність захищати Батьківщину. З його слів, людей не доводилося б примусово доставляти в ТЦК, якби вони діяли по закону та вчасно оновили б військово-облікові дані.

"Це не є альтернатива, це є доповнення і можливість надати людям, які розуміють, що потрібно служити і захищати Батьківщину і повністю використати свої навики, уміння, які вони в цивільному житті здобули. Бусифікації насправді ніколи не було б, якби наші громадяни дотримувалися закону, тобто оновлювали базу даних — похід в ТЦК і все. Все мало б бути по закону, цього ж не відбувається, тому і є бусифікація", — заявив Дуткевич.

Представник 125 бригади нагадав, що чоловіки з 25 до 60 років у якийсь момент розуміють, що можуть потрапити в армію і тоді починають ховатись. На його думку, "ховатись вічно не можливо", і, крім того, війна дістане в будь-якому куточку країни. Також він зауважив, що не варто громадянам посилатись на генералів, які мали б іти першими в умовні "окопи" чи на військкомів, чи "дітей депутатів", чи прокурорів.

"Тут складний процес складний, багатогранний. Держава робить все для того, щоб якимсь способом його повернути в русло справедливості. Запровадження системи рекрутингу це є один з механізмів повернення цієї справедливості", — підсумував військовий.

Мобілізація в Україні — проблеми з ТЦК

Зазначимо, 27 листопада речник Полтавського ТЦК майор Роман Істомін розповів про напади громадян на працівників військкоматів. Він пояснив, що після реформування терцентрів там працюють військові після поранення і їх важко бачити реакцію громадян на вручення повісток. Істомін заявив, що найкраща допомога армії — це не реакції у соцмережах, а виконання обов'язку.

Нагадуємо, 13 листопада блогер Ніколас Карма розповів про контакти з ТЦК і про напад, який він пережив з боку військових.