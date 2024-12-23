Випадки "бусифікації" поодинокі: в ЗСУ розповіли, яку "користь" приносять ТЦК (відео)

Випадки з бусифікацією громадян трапляються не так часто, зазначив голова Ради резервістів Іван Тимочко. Але кожний центр мобілізує тисячі людей, яких призвали через повістки.

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Більшість українців уявляють, що центри комплектування та соцпідтримки є бусами, які хапають людей на вулицях міста, хоча це не так. Про це LVIV MEDIA розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Про бусифікацію слухайте з 34:40 до 36:14

За його словами, випадки т.зв. "бусифікації" працівниками "військкоматів" насправді поодинокі. Навіть якщо відбувається один подібний "конфлікт" на день, то це, зазначив Іван Тимочко, лише 30 випадків на місяць.

Натомість, підкреслив він, кожен центр мобілізує тисячі людей, яких призвали через повістки та з яких сформовані команди перед відправкою на навчальні центри.

"Оце їхня основна робота", — наголосив Іван Тимочко.

Нагадаємо, раніше членкиня Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розповідала, що примусову мобілізацію громадян з застосуванням сили на вулицях українських міст повинні були припинити ще наприкінці весни 2024 року. Про це ВРУ домовилася з Міноборони та Генштабом.

19 грудня в мережі з'явилося відео, як в Київській області біля Вишгорода чоловіки у військовій формі та поліцейські нібито задувають газом салон автомобіля з людиною усередині та підпалюють його. Таким чином вони хотіли змусити водія вийти з машини. Після цього Міноборони заявило, що категорично засуджує будь-які дії, що суперечать принципам служби в ЗСУ.