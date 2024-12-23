Команду DeepState — у піхоту: Безугла заявила, що Сирський вирішив мобілізувати аналітиків

Команду DeepState, за даними нардепа Мар'яни Безуглої, мобілізують, а сам OSINT-проєкт розпустять. Ймовірні плани головкома ЗСУ викликали бурхливу реакцію серед українських військових.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський міг "почати наступ" на команду аналітиків DeepState, яка надає українцям відомості про ситуацію на лінії фронту. Про це написала в Telegram народна депутатка України Мар'яна Безугла.

Імовірно, команді DeepState загрожує мобілізація в піхоту, також до СБУ готується звернення щодо розголошення інформації. Далі очікується дискредитація проекту і його закриття, стверджує нардеп.

"Ми всі знаємо DeepState від початку повномасштабного вторгнення. Це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається, як для цивільних, так і для військових. Наступ "старперів" на проєкт — ще один вимір їхньої цілковитої відсталості та свідчення того, що ми реально опинилися в заручниках у совкових довб***в", — вказала Безугла.

Пост Мар'яни Безуглої про ймовірні плани Сирського викликав бурхливу реакцію у військовому середовищі

Генштаб ЗСУ й особисто Сирський офіційно не коментували цієї інформації.

Мобілізація команди DeepState: як відреагували українські військові

Пост Мар'яни Безуглої про ймовірні плани Сирського викликав бурхливу реакцію у військовому середовищі. На думку командира відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслава Бунятова, краще б Генштаб думав як уникати "котлів" і оточення підрозділів ЗСУ, а не про те, як приховати ці дані.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вважає, що відправлення команди DeepState у піхоту звучить занадто дико і банально. DeepState офіційно заявляла про контракти з Міноборони і тому наразі виходить дисонанс.

Українські військові критикують імовірні плани Сирського

"Такий проєкт має право на існування. Ба більше, це критично необхідно для адекватної обізнаності суспільства, щоб хайпожери та неперевірені джерела не маніпулювали людськими настроями через викривлення інформації", — зауважив він.

Шукати щось незаконне в діях аналітиків на третій рік повномасштабної війни, за словами "Алекса", буде максимально в стилі Росії. Конкретних відомостей команда не поширює і публікує відомості із затримкою в часі.

"Досвід показує, що замовчування і брехня призводять до фатальних наслідків... До того ж хочу нагадати, що DeepState є далеко не єдиним OSINT-проєктом, усіх прикривати тепер?" — запитує військовий.

Нагадаємо, в оновленій карті бойових дій від DeepState 21 грудня було зазначено, що підрозділи Сил оборони потрапили в оточення під Великою Новосілкою. Лейтенант "Алекс" також повідомив про оточення ЗСУ в Макарівці Донецької області.

Раніше з'явилися дані про оточення ЗСУ в районі Успенівки, але ОСГВ "Хортиця" спростувала інформацію. Дії українських військових заздалегідь спланували, щоб уникнути цього.