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Военный Фокус Российско-украинская война

Команду DeepState — в пехоту: Безуглая заявила, что Сырский решил мобилизовать аналитиков

сырский, Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ
Фото: Армія Inform | Сырский мог "начать наступление" на команду аналитиков DeepState

Команду DeepState, по данным нардепа Марьяны Безуглой, мобилизуют, а сам OSINT-проект распустят. Вероятные планы главкома ВСУ вызвали бурную реакцию среди украинских военных.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский мог "начать наступление" на команду аналитиков DeepState, которая предоставляет украинцам сведения о ситуации на линии фронта. Об этом написала в Telegram народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

Вероятно, команде DeepState грозит мобилизация в пехоту, также в СБУ готовится обращение по поводу разглашения информации. Далее ожидается дискредитация проекта и его закрытие, утверждает нардеп.

"Мы все знаем DeepState с начала полномасштабного вторжения. Это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так и для военных. Наступление "старперов" на проект — еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долб***в", — указала Безуглая.

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Пост Марьяны Безуглой о вероятных планах Сырского вызвал бурную реакцию в военной среде

Генштаб ВСУ и лично Сырский официально не комментировали данную информацию.

Мобилизация команды DeepState: как отреагировали украинские военные

Пост Марьяны Безуглой о вероятных планах Сырского вызвал бурную реакцию в военной среде. По мнению командира отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова, лучше бы Генштаб думал как избегать "котлов" и окружения подразделений ВСУ, а не о том, как скрыть эти данные.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает, что отправка команды DeepState в пехоту звучит слишком дико и банально. DeepState официально заявляла о контрактах с Минобороны и поэтому на данный момент получается диссонанс.

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Украинские военные критикуют вероятные планы Сырского
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"Такой проект имеет право на существование. Более того, это критически необходимо для адекватной осведомленности общества, чтобы хайпожеры и непроверенные источники не манипулировали человеческими настроениями за счет извращения информации", — заметил он.

Искать что-то незаконное в действиях аналитиков на третий год полномасштабной войны, по словам "Алекса", будет максимально в стиле России. Конкретных сведений команда не распространяет и публикует сведения с задержкой по времени.

"Опыт показывает, что умолчание и ложь приводят к роковым последствиям… К тому же хочу напомнить, что DeepState является далеко не единственным OSINT-проектом, всех прикрывать теперь?" — спрашивает военный.

Напомним, в обновленной карте боевых действий от DeepState 21 декабря было указано, что подразделения Сил обороны попали в окружение под Великой Новоселкой. Лейтенант "Алекс" также сообщил об окружении ВСУ в Макаровке Донецкой области.

Рaнее появились данные об окружении ВСУ в районе Успеновки, но ОСГВ "Хортица" опровергла информацию. Действия украинских военных заранее спланировали, чтобы избежать этого.