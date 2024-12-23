Сили оборони опинилися в оточенні в Макарівці на Донбасі, — офіцер ЗСУ (карта)

За даними лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", українські війська в повному оточенні. У командуванні повідомляли про 44 штурми росіян на Тимчасовому напрямку, під час яких ЗС РФ втратили 7 одиниць техніки.

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Війська Збройних сил України потрапили в оточення в населеному пункті Макарівка Волноваського району Донецької області. Про це в понеділок, 23 грудня, повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Макарівка на півдні від Великої Новосілки в повному оточенні, сподіваюся вищі уми якось планують вирішувати цю ситуацію", — написав боєць у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що в оновленні карти бойових дій від 21 грудня аналітики DeepState вказали, що підрозділи Сил оборони опинилися в оточенні під Великою Новосілкою. Проєкт оновив не тільки "сіру зону", а й території, які були захоплені противниками протягом минулої доби.

Ситуація на південній лінії фронту: позиція командування

Командування ЗСУ не коментувало інформацію про оточення українських сил у Макарівці. Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ від 23 грудня, на Тимчасовому напрямку ЗС РФ здійснили 44 штурми українських позицій у районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Бурштинового, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Тимчасовки та в напрямку населеного пункту Багатир. Повідомлялося, що під час відбиття штурмів Сили оборони знищили 1 танк і 2 ББМ противника, ще 3 танки і 1 ББМ було пошкоджено.

ЗСУ потрапили в оточення в Макарівці

Крім того, на Оріхівському напрямку росіяни один раз атакували в районі Новоандріївки. На Придніпровському напрямку ЗС РФ чотири рази намагалися витіснити з позицій Сили оборони, але отримали відсіч і зазнали втрат.

Нагадаємо, 20 грудня командування ОСГВ "Хортиця" спростувало інформацію про оточення ЗСУ в районі Успенівки, наголосивши, що дії українських військ були заздалегідь сплановані, щоб уникнути подібної ситуації.