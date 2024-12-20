DeepState повідомили про оточення ЗСУ в "Успенівському мішку": командування спростовує (карта)

Як зазначили в командуванні, підрозділи, які тривалий час стримували наступ переважаючих сил супротивника, успішно провели перегрупування і уникли оточення.

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У ніч на 20 грудня OSINT-аналітики заявили про нібито оточення українських підрозділів у районі населених пунктів Успенівка і Трудове біля Курахового. Командування ОСУВ "Хортиця" спростувало цю інформацію, підкресливши, що дії українських військ були заздалегідь сплановані, щоб уникнути подібної ситуації.

Важливо

ЗС РФ окупували село під Кураховим і просунулись в Курській області, — DeepState (карти)

Так, аналітики DeepState заявили про захоплення російськими військами Трудового та Успенівки, а також про створення так званого "Успенівського мішка" в Покровському районі Донецької області.

"Ворог окупував Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка". На жаль, вийти з нього змогли не всі і нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних осіб за цю помилку, — йдеться в повідомленні аналітиків.

Ситуація в районі Успенівки за версією аналітиків DeepState Фото: DeepState

За їхніми даними, російські війська перегруповуються на зайнятих позиціях і посилюють фланги для "вже нового потенційного мішка".

Позиція ЗСУ

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", яке відповідає за дії на Курахівському напрямку, заявило, що інформація про оточення не відповідає дійсності.

"Головнокомандувачем Збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району з метою уникнення оточення", — ідеться в повідомленні.

У командуванні підкреслили, що підрозділи, які тривалий час стримували наступ переважаючих сил противника, успішно провели перегрупування. Вони продовжують виконувати свої завдання на лінії оборони в районі Курахового і Костянтинопільського.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" 17 грудня поінформували, що ЗС РФ активізували штурми на кількох ділянках. Деякі укриття Сил оборони було зруйновано і захисникам довелося відступати.