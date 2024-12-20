ЗС РФ окупували село під Кураховим і просунулись в Курській області, — DeepState (карти)

Росіянам вдалось відбити населений пункт в Курській області, у якому до операції могли жити три особи. Крім того, ЗС РФ захопили село в Україні, в якому раніше мешкало до 400 українців.

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ЗС РФ продовжують тиснути на Курахівському напрямку і змогли окупувати село Костянтинопольське на південному фланзі. Крім того, ворог зумів зайняти нові позиції в Курській області і прорвався на одному з відтинків фронту. Про ситуацію станом на 20 грудня в Донецькій області та під Курськом аналітики проєкту DeepState розповіли у дописі в Telegram-каналі.

Наступ РФ — деталі станом на 20 грудня

Курахівський напрямок. Згідно з даними аналітиків росіянам вдалось зайняти всю площу села Костянтинопольське, у якому до російського вторгнення жило близько 400 людей. Костянтинопольське та село Зеленівка, біля якого ЗС РФ пройшли близько 2 км, розташовані на південь від Курахового. На північному фланзі також є зміни позицій ЗСУ. Зокрема, біля села Новооленівка та Зорі, ідеться у дописі DeepState.

На карті аналітиків вказана ситуація в Кураховому. Станом на ранок 20 грудня ЗС РФ окупували дві третини міста, останні зміни у західних кварталах відбулись 17-18 грудня.

Настур РФ - ситуація біля Курахового 20 грудня Фото: DeepState Настур РФ - ситуація в Кураховому 20 грудня Фото: DeepState

Курська область РФ. На даному відтинку фронту росіянам вдався прорив поруч з присілком Кругленьким в Суджанському районі. Населений пункт розташований між селами Новоіванівка та Мала Локня. Кількість населення — три особи. Орієнтовна глибина прориву — близько 2 км, свідчить карта боїв DeepState.

Настур РФ - ситуація біля села Кругленьке в Курській області 20 грудня Фото: DeepState

Змін лінії фронту на інших ділянках аналітики DeepState не показали.

Бої 19-20 грудня — що каже Генштаб

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 22:00 19 грудня зафіксували 18 штурмів ЗС РФ на Курахівському напрямку. Кількість атак росіян — на третьому місці після Покровська (32 шт., є втрата 11 од. техніки росіян та 205 од. живої сили), Времівського напрямку (20). Ще одна точка, де велика кількість штурмів — це Лиманський напрямок (19). Під Кураховим ворог наступав поруч з п'ятьма точками, доповіло командування: біля Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного. Також у Генштабі розповіли про ситуацію в Курській області: росіяни завдали семи авіаударів по своїй території, відбулась найбільша кількість атак, у порівнянні з боями на сході України — 48 шт.

Зазначимо, в ніч на 20 грудня проєкт DeepState повідомив про просування ЗС РФ поруч з селом Успенівським на Курахівському напрямку. Аналітики написали, що "мішок", який утворили російські війська, закрився. Вони наголосили, що "вийти змогли не всі".

Нагадуємо, 19 грудня президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з росіянами розповів про свої цілі в України: Фокус зібрав думки експертів щодо наступу ворога.