ВС РФ оккупировали село под Курахово и продвинулись в Курской области, — DeepState (карты)

Россиянам удалось отбить населенный пункт в Курской области, в котором до операции могли жить три человека. Кроме того, ВС РФ захватили село в Украине, в котором ранее проживало до 400 украинцев.

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ВС РФ продолжают давить на Кураховском направлении и смогли оккупировать село Константинопольское на южном фланге. Кроме того, враг сумел занять новые позиции в Курской области и прорвался на одном из отрезков фронта. О ситуации по состоянию на 20 декабря в Донецкой области и под Курском аналитики проекта DeepState рассказали в заметке в Telegram-канале.

Наступление РФ — детали по состоянию на 20 декабря

Кураховское направление. Согласно данным аналитиков россиянам удалось занять всю площадь села Константинопольское, в котором до российского вторжения жило около 400 человек. Константинопольское и село Зеленовка, возле которого ВС РФ прошли около 2 км, расположены к югу от Курахово. На северном фланге также есть изменения позиций ВСУ. В частности, возле села Новооленовка и Зори, говорится в заметке DeepState.

На карте аналитиков указана ситуация в Курахово. По состоянию на утро 20 декабря ВС РФ оккупировали две трети города, последние изменения в западных кварталах состоялись 17-18 декабря.

Настур РФ — ситуация возле Курахово 20 декабря Фото: DeepState Настур РФ — ситуация в Курахово 20 декабря Фото: DeepState

Курская область РФ. На данном отрезке фронта россиянам удался прорыв рядом с приселком Кругленьким в Суджанском районе. Населенный пункт расположен между селами Новоивановка и Малая Локня. Количество населения — три человека. Ориентировочная глубина прорыва — около 2 км, свидетельствует карта боев DeepState.

Настур РФ — ситуация возле села Кругленькое в Курской области 20 декабря Фото: DeepState

Изменений линии фронта на других участках аналитики DeepState не показали.

Бои 19-20 декабря — что говорит Генштаб

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 19 декабря зафиксировали 18 штурмов ВС РФ на Кураховском направлении. Количество атак россиян — на третьем месте после Покровска (32 шт., есть потеря 11 ед. техники россиян и 205 ед. живой силы), Времовского направления (20). Еще одна точка, где большое количество штурмов — это Лиманское направление (19). Под Курахово враг наступал рядом с пятью точками, доложило командование: у Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного. Также в Генштабе рассказали о ситуации в Курской области: россияне нанесли семь авиаударов по своей территории, состоялось наибольшее количество атак, по сравнению с боями на востоке Украины — 48 шт.

Отметим, в ночь на 20 декабря проект DeepState сообщил о продвижении ВС РФ рядом с селом Успеновским на Кураховском направлении. Аналитики написали, что "мешок", который образовали российские войска, закрылся. Они отметили, что "выйти смогли не все".

Напоминаем, 19 декабря президент РФ Владимир Путин во время встречи с россиянами рассказал о своих целях в Украине: Фокус собрал мнения экспертов относительно наступления врага.