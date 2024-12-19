Не только захват Донбасса: какую цель поставила РФ на фронте до инаугурации Трампа

За три года войны России не удалось достичь поставленных целей, тогда как Путин рассказывает своему народу обратное. Фокус выяснил, чего хотел достичь противник и каковы его планы на данный момент.

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19 декабря во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные якобы движутся к выполнению первоочередных задач, определенных в начале так называемой "специальной военной операции".

По его словам, Россия якобы выбьет украинских бойцов из Курской области, также оккупанты якобы не только стабилизируют ситуацию на фронте, но и активно продвигаются.

Цели РФ во время войны: имеет ли враг успехи

Военный аналитик Дмитрий Снегирев сообщил Фокусу, что за время полномасштабного вторжения РФ не удалось достичь никаких целей. Не выполнены даже промежуточные этапы так называемой "СВО" — выход на админграницы Луганской и Донецкой областей.

"Включение оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей в состав РФ не решает вопрос о полном контроле над этими территориями. Это прекрасно понимает Путин. Причем включено указом от 30 сентября 2022 года, то есть по состоянию на сегодня, декабрь 2024 года, не выполнены никакие военно-политические цели, которые презентовались в моменте проведения так называемой "СВО", — сказал Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что не выполнены и другие основные цели РФ во время войны, которые Путин выдвигал в начале вторжения. Поэтому сейчас слова президента РФ — не более, чем политические заявления, адресованные российскому обществу, которое требует какой-то конкретики от руководства по войне, которая длится уже несколько лет.

"Вместо выполнения военной части планов по так называемой "СВО", война перенесена на территорию РФ, а это вообще для Путина и личное, и информационное, и политическое, и военное поражение", — заявил аналитик.

Политолог Олег Постернак заявил, что заявление Путина является пропагандистским, направленным на российского потребителя, который "находится под наркотическим воздействием волшебной фразы "цели "СВО" будут выполнены в любом случае".

"На самом деле Россия меняла эти цели на протяжении разных периодов. Сначала это заявлялось как денацификация, демилитаризация Украины. Позже корректировались некоторые из терминов, например, денацификация не была уже в таком широком обороте политической лексики. Впоследствии Путин просто оккупировал территории и включил их в Конституцию — речь идет о четырех областях и Крыме. Сейчас больше российских пропагандистских нарративов сосредоточены на теме "освобождения" Донбасса и выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей с Харьковской и Днепропетровской", — рассказал Фокусу Олег Постернак.

По его словам, Россия ведет кровавую войну, сегодня может быть заявлена одна цель, а завтра она корректируется и уже имеет другой характер и другое содержательное наполнение.

Стратегические цели РФ: чего противник хочет достичь по состоянию на сейчас

Сейчас же Снегирев называет стратегическими целями россиян выдавливание подразделений ВСУ из Курской области и выход на админграницы Донетчины до инаугурации американского президента Дональда Трампа.

"Вот две стратегические цели, которые стоят сейчас перед Путиным. Все остальное — это элемент политического блефа", — пояснил он.

Постернак отметил, что сейчас ВС РФ хотят оккупировать всю Донецкую область и выйти к админграницам Днепропетровщины. Тогда как сейчас вряд ли целью врага может быть повторная оккупация Херсона или атака на Запорожье.

"Но попытки такие россияне могут, конечно, предпринимать. Тем не менее, наиболее для россиян ключевая цель сейчас — это действительно полное завоевание Донецкой области", — подытожил политолог.

Напомним, 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что его страна готова к переговорам и компромиссам. Зато председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что переговоры о мире можно начать только с учетом мнений и интересов Украины.

18 декабря командир батальона К-2 54-й ОМБр с позывным "Оскар" заявил, что ВС РФ активизировали штурмовые действия на Северском направлении. В частности, враг пытается атаковать на трех участках фронта к востоку от Северска.