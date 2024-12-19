Не лише захоплення Донбасу: яку ціль поставила РФ на фронті до інавгурації Трампа

За три роки війни Росії не вдалося досягти поставлених цілей, тоді як Путін розповідає своєму народу зворотне. Фокус зʼясував, чого хотів досягти противник та які його плани на цей час.

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19 грудня під час "Прямої лінії" президент РФ Володимир Путін заявив, що російські військові нібито рухаються до виконання першочергових завдань, визначених на початку так званої "спеціальної військової операції".

За його словами, Росія нібито вибʼє українських бійців із Курської області, також окупанти нібито не тільки стабілізують ситуацію на фронті, а й активно просуваються.

Цілі РФ під час війни: чи має ворог успіхи

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов повідомив Фокусу, що за час повномасштабного вторгнення РФ не вдалося досягти жодних цілей. Не виконані навіть проміжні етапи так званої "СВО" — вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

"Включення окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей до складу РФ не розв'язує питання щодо повного контролю над цими територіями. Це прекрасно розуміє Путін. Причому включено указом від 30 вересня 2022 року, тобто станом на сьогодні, грудень 2024 року, не виконані жодні військово-політичні цілі, які презентувалися в моменті проведення так званої "СВО", — сказав Дмитро Снєгирьов.

Він зауважив, що не виконані й інші основні цілі РФ під час війни, які Путін висував на початку вторгнення. Тому нині слова президента РФ — не більше, ніж політичні заяви, адресовані російському суспільству, яке вимагає якоїсь конкретики від керівництва щодо війни, яка триває вже кілька років.

"Замість виконання військової частини планів щодо так званої "СВО", війна перенесена на територію РФ, а це взагалі для Путіна і особиста, і інформаційна, і політична, і військова поразка", — заявив аналітик.

Політолог Олег Постернак заявив, що заява Путіна є пропагандистською, спрямованою на російського споживача, який "перебуває під наркотичним впливом чарівної фрази "цілі "СВО" будуть виконані в будь-якому випадку".

"Насправді Росія міняла ці цілі впродовж різних періодів. Спочатку це заявлялося як денацифікація, демілітаризація України. Пізніше коригувалися деякі з термінів, наприклад, денацифікація не була вже в такому широкому обігу політичної лексики. Згодом Путін просто окупував території й включив їх в Конституцію — йдеться про чотири області та Крим. Зараз більше російських пропагандистських наративів зосереджені на темі "визволення" Донбасу і виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей з Харківською та Дніпропетровською", — розповів Фокусу Олег Постернак.

За його словами, Росія веде криваву війну, сьогодні може бути заявлена одна мета, а завтра вона коригується і вже має інший характер та інше змістове наповнення.

Стратегічні цілі РФ: чого противник хоче досягти станом на зараз

Наразі ж Снєгирьов називає стратегічними цілями росіян видавлення підрозділів ЗСУ з Курської області та вихід на адмінкордони Донеччини до інавгурації американського президента Дональда Трампа.

"Оце дві стратегічні цілі, які стоять наразі перед Путіним. Все інше — це елемент політичного блефу", — пояснив він.

Постернак зауважив, що нині ЗС РФ хочуть окупувати всю Донецьку область та вийти до адмінкордонів Дніпропетровщини. Тоді як наразі навряд чи ціллю ворога може бути повторна окупація Херсона чи атака на Запоріжжя.

"Але спроби такі росіяни можуть, звісно, робити. Тим не менш, найбільш для росіян ключова ціль зараз — це дійсно повне завоювання Донецької області", — підсумував політолог.

Нагадаємо, 19 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що його країна готова до переговорів та компромісів. Натомість голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зауважив, що перемовини про мир можна розпочати лише з урахуванням думок та інтересів України.

18 грудня командир батальйону К-2 54-ї ОМБр із позивним "Оскар" заявив, що ЗС РФ активізували штурмові дії на Сіверському напрямку. Зокрема, ворог намагається атакувати на трьох ділянках фронту на схід від Сіверська.