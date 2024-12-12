Підрозділам ЗСУ загрожує оперативне оточення під Кураховим, — DeepState (карта)
У Генеральному штабі повідомляють, що за останню добу на Курахівському напрямку було 46 бойових зіткнень з окупантами та ще 5 сутичок тривають.
Активний наступ ЗС РФ на Донбасі триває. На Курахівському напрямку ворог штурмує село Успенівка, щоб повністю закрити так званий "Успенівський мішок" та замкнути підрозділи Сил оборони України в оперативному кільці оточення, стверджують аналітики DeepState.
Аналітики виділяють кілька ключових для "мішку" населених пунктів: Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай і Ганнівка перебувають безпосередньо в ньому і туди ворог безперервно намагається прорватися, а Трудове, Успенівка і Дальнє відіграють ключову роль в утриманні оточення.
З Трудового і Дальнього окупанти прориваються до Успенівки та намагаються окупувати село повністю. За інформацією DeepState, ворог має можливість маневрувати між Успенівкою та Ганнівкою, однак підтвердження, що він зміг закріпитися там, немає, тому ця територія на мапі перейшла до сірої зони.
"Українські військові так само ведуть активну роботу по стабілізації, тож є ймовірність, що ворогу там закріпитися не дадуть, час покаже", — пишуть аналітики.
За їхніми даними, ворог просувається селом Успенівка і може врешті замкнути в оперативне кільце підрозділи ЗСУ, які перебувають у Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці.
Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" також написав, що в "Курахівському мішку" ситуація для ЗСУ стає критичною. За його словами, росіяни змогли закріпитися в Успенівці.
"Робота по утилізації ведеться, але шляхи сполучення з селами південно-східніше обмежені вогневим контролем дронів та артилерією противника", — повідомив військовий.
Курахівський напрямок у зведенні Генштабу ЗСУ
У Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00 12 грудня звітували, що на Курахівському напрямку за добу відбулося 46 бойових зіткнень бійців ЗСУ з окупантами. Найбільше — біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.
"Бої продовжуються. Точиться п’ять сутичок", — зазначили у Генштабі.
Ризики оперативного оточення підрозділів ЗСУ в "Успенівському мішку" в Генеральному штабі на момент виходу матеріалу не коментували.
11 грудня у DeepState повідомляли, що на Донбасі ЗС РФ просунулися відразу біля 7 населених пунктів за одну добу, зокрема мали успіху на Курахівському напрямку. Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що 10 грудня ЗСУ відбили 45 атак біля населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне і Дальнє.
Також 10 грудня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповідав, що в "кишені" під Кураховим один український батальйон на день ліквідовує по 30 росіян.