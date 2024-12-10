"Ідуть піхотою і вмирають": у "кишені" під Кураховим один батальйон знищує 30 окупантів на день

За інформацією Генерального штабу, у районах Солнцевки, Старих Тернів, Зорі, Далекого, Дачного та Курахового окупаційне угруповання російських військ 40 разів намагалися прорвати рубежі.

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На Курахівському напрямку Сили оборони завдають російським піхотним військам щоденних втрат у кількості 30 окупантів. Про це з посиланням на бійця 79-ї ОДШБ повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" в Telegram-каналі "Офіцер ✙".

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"Останні 30 днів 30 п**** (російських військових — ред.) ліквідують щонайменше, і це тільки те, що мій батальйон мінусує. Ідуть піхотою і вмирають. Єлизаветівка 50 на 50. Романівка теж", — ідеться в публікації.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку.

"У районах Солнцевки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі", — наголошується в публікації.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ Станіслав Бунятов попередив про небезпеку для ще однієї області, якщо окупанти захоплять Покровськ.

Також повідомлялося, що, за даними журналістів Financial Times, у Дніпропетровській і Донецькій областях даремно витратили понад 7,3 млн доларів на будівництво захисних укріплень.