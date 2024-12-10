Витратили даремно понад $7,3 млн: війська РФ можуть легко прорвати фортифікації під Дніпром, — FT

Рівень побудови ліній оборони в Дніпропетровській області, як ідеться в матеріалі, загрожує проривом фронту. Наразі правоохоронці розслідують десятки можливих фактів розкрадання коштів під час будівництва фортифікацій. Голова ОВА Сергій Лисак на момент публікації матеріалу не коментував інформацію FT.

Related video

Українська влада витратила 7,3 млн доларів на фортифікації в Дніпропетровській області з листопада 2023-го по листопад 2024 року. Вкладені гроші не принесли особливої користі, роботи активізувалися лише близько двох місяців тому, визнали в розмові з британською газетою Financial Times двоє чиновників, знайомих із перебігом будівництва.

Репортер Financial Times, який відвідав минулого місяця райони Дніпропетровської області, побачив кілька підготовлених позицій і протитанковий рів. Інші позиції не добудували або взагалі закинули.

Правоохоронці відкрили 30 кримінальних проваджень за фактами можливого розкрадання коштів на будівництві оборонних споруд. Загальний збиток оцінюють у 483 млн доларів, повідомив представник профільного парламентського комітету.

"Ситуація з укріпленнями — ще один фактор, що деморалізує війська. Гроші розпорошені по всіх регіонах, кожен будує своє. Немає людини, яка б відповідала за якість, планування, як і кому будуть передавати ці кошти", — зазначає лідер депутатської групи "Розумна політика" Дмитро Разумков.

Автори матеріалу попереджають, що через ситуацію з фортифікаціями російські війська можуть вторгнутися на територію Дніпропетровської області. Це суттєво підірве військові зусилля Києва, адже в регіоні розташоване військове командування, сили підтримки армії, волонтери, виробники дронів та інше.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поки не коментував інформацію Financial Times.

Нагадаємо, українські військові б'ють на сполох через повільні темпи та кількість укріплень на кордоні Донецької області. Зараз темпи будівництва набагато гірші, ніж після успіхів окупантів у районі Авдіївки, вказував лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Варто зазначити, що вночі 9 грудня російські війська просунулися біля низки населених пунктів. За даними пабліка DeepState, ворог мав певний успіх поблизу села Трудове, у Кураховому та поблизу селища Шевченка Покровської громади.