Гірше, ніж після Авдіївки: український офіцер попередив про прорив Донецької області

За словами військовослужбовця з позивним "Алекс", на Покровському напрямку навіть російські окупанти не займали деякі позиції ЗСУ, бо вони максимально незручні та непридатні для ведення бою з них.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" закликав зводити більше укріплень на кордоні Донецької області через можливий прорив російських військ. Повідомляється, що темпи будівництва набагато гірші, ніж після російського наступу на Авдіївському напрямку, на вже втрачених територіях. Про це повідомляють в Telegram-каналі "Офіцер ✙".

За словами військовослужбовця, перед Авдіївською кампанією надійних фортифікацій звели недостатньо, але зараз їх ще менше. Попри наявний час і належний досвід.

Зараз у пріоритеті кількість, а не якість. Якщо щось копають, то й добре — роботу виконано, з неба щось видно, траншея є.

"На Покровському напрямку навіть п**** (окупанти — ред.) не займали деякі наші такі "обладнані позиції", бо вони максимально незручні та непридатні для ведення бою з них", — ідеться в публікації.

Лейтенант ЗСУ — про будівництво укріплень

Він закликав створити комісію з посадових осіб різного рангу з різних підрозділів, щоб унеможливити службовий вплив.

"Тому зараз потрібно вже не тільки кількість контролювати, а і якість, і призначати компетентних людей для оцінки таких укріплень, а не діловодів зі штабу, які в душі не знають, який вигляд все повинно мати, а тим паче як звідти вести бій", — також наголошується в пості.

Нагадаємо, що, за даними Deepstate, вночі 9 грудня ЗС РФ просунулися одночасно біля кількох населених пунктів.

Також повідомлялося, що, за інформацією ЦПД, Росія готує масовані удари по Україні.