Хуже, чем после Авдеевки: украинский офицер предупредил о прорыве Донецкой области

По словам военнослужащего с позывным "Алекс", на Покровском направлении даже российские оккупанты не занимали некоторые позиции ВСУ, потому что они максимально неудобные и непригодные для ведения боя из них.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" призвал возводить больше укреплений на границе Донецкой области из-за возможного прорыва российских войск. Сообщается, что темпы строительства намного хуже, чем после российского наступления на Авдеевском направлении, на уже потерянных территориях. Об этом сообщается в Telegram-канале "Офіцер ✙".

По словам военнослужащего, перед Авдеевской кампанией надежных фортификаций возвели недостаточно, но сейчас их еще меньше. Несмотря на имеющееся время и должный опыт.

Сейчас в приоритете количество, а не качество. Если что-то копают, то и хорошо — работа выполнена, с неба что-то видно, траншея есть.

"На Покровском направлении даже п**** (оккупанты — ред.) не занимали некоторые наши такие "оборудованные позиции", потому что они максимально неудобные и непригодные для ведения боя из них", — говорится в публикации.

Лейтенант ВСУ — о строительстве укреплений

Он призвал создать комиссию из должностных лиц разного ранга из разных подразделений, чтобы исключить возможность служебного влияния.

"Поэтому сейчас нужно уже не только количество контролировать, но и качество, и назначать компетентных людей для оценки таких укреплений, а не делопроизводителей из штаба, которые в душе не знают как все должно выглядеть, а тем более как оттуда вести бой", — также отмечается в посте.

Напомним, что, по данным Deepstate, ночью 9 декабря ВС РФ продвинулись одновременно возле нескольких населенных пунктов.

Также сообщалось, что, по информации ЦПД, Россия готовит массированные удары по Украине.