Росія готує масовані удари по Україні: у ЦПД заявили про терор РФ

Російська армія накопичує ресурси на аеродромах стратегічної авіації, щоб влаштувати чергову ракетну атаку. Посольство США в Україні інформує про загрозу ударів по критичній інфраструктурі.

Росія продовжує готувати ресурси на аеродромах стратегічної авіації для масованих ударів по Україні. Про це повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його оцінками, ворожа армія не змінює тактику, і щоб припинити терор українців, необхідний реальний економічний і військовий тиск на Москву.

"Виключно через силу, фізичне знищення російських військових спроможностей або економічне обмеження здатності РФ проводити терористичні удари", — підкреслив він.

Варто додати, що 8 грудня, посольство США в Україні попередило про загрозу ударів ракетами та дронами по критичних об'єктах цивільної інфраструктури. Дипломати просили громадян Штатів проявляти підвищену обережність.

У ЗМІ раніше зазначали, що станом на 20 листопада 2024 року Росія накопичила 350 одиниць ракет "Іскандер-М", 220 одиниць Х-101 і близько 390 "Калібрів".

Дані про аеробалістичні "Кинджали" також доступні: їхній запас оцінюють на рівні 70 ракет. Агресор також може зберігати близько 230 одиниць Х-22, але їх уже не виробляють.

Нагадаємо, ЗС РФ увечері 6 грудня вдарили по Запорізькій області. Атака забрала життя дев'яти осіб, ще 17 дістали поранення.

За день до цього окупаційні війська завдали ракетного удару по Вознесенську Миколаївської області, внаслідок атаки загинув чоловік.