Уровень постройки линий обороны в Днепропетровской области, как говорится в материале, грозит прорывом фронта. Сейчас правоохранители расследуют десятки возможных фактов хищения средств во время строительства фортификацией. Глава ОВА Сергей Лысак на момент публикации материала не комментировал информацию FT.

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Украинские власти потратили 7,3 млн долларов на фортификации в Днепропетровской области с ноября 2023-го по ноябрь 2024 года. Вложенные деньги не принесли особой пользы, работы активизировались лишь около двух месяцев назад, признали в разговоре с британской газетой Financial Times двое чиновников, знакомых с ходом строительства.

Репортер Financial Times, посетивший в прошлом месяце районы Днепропетровской области, увидел несколько подготовленных позиций и противотанковый ров. Другие позиции не достроили или вообще забросили.

Правоохранители открыли 30 уголовных производств по фактам возможного хищения средств на строительстве оборонных сооружений. Общий ущерб оценивается в 483 млн долларов, сообщил представитель профильного парламентского комитета.

"Ситуация с укреплениями — еще один фактор, деморализующий войска. Деньги распылены по всем регионам, каждый строит свое. Нет человека, который бы отвечал за качество, планирование, как и кому будут передавать эти средства", — отмечает лидер депутатской группы "Разумная политика" Дмитрий Разумков.

Авторы материала предупреждают, что из-за ситуации с фортификациями российские войска могут вторгнуться на территорию Днепропетровской области. Это существенно подорвет военные усилия Киева, ведь в регионе находится военное командование, силы поддержки армии, волонтеры, производители беспилотников и прочее.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак пока не комментировал информацию Financial Times.

Напомним, украинские военные бьют тревогу из-за медленных темпов и количества укреплений на границе Донецкой области. Сейчас темпы строительства намного хуже, чем после успехов оккупантов в районе Авдеевки, указывал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Стоит отметить, что ночью 9 декабря российские войска продвинулись возле ряда населенных пунктов. По данным паблика DeepState, враг имел некоторый успех вблизи села Трудовое, в Курахово и вблизи поселка Шевченко Покровской громады.