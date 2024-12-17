Бої на Донбасі: ЗС РФ знищили укріплення ЗСУ, воїни змушені відійти, — "Хортиця" (карта)

За даними командування, незважаючи на активні дії російських окупантів, істотних змін у тактичній обстановці не відбулося. При цьому внаслідок вогневого ураження українські укріплення на деяких позиціях було зруйновано.

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Протягом останньої доби російські окупаційні сили активізували штурмові дії на кількох ділянках східного напрямку. Попри значні зусилля, противник зазнав втрат і був змушений відступити в низці районів, однак певні укріплення ЗСУ виявилися зруйнованими через масовані обстріли. Це призвело до тактичного відступу українських військових на окремих позиціях. Про це повідомляє пресцентр оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця".

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Основні напрямки атак

За даними командування, росіяни зосередили удари в таких точках:

район Шевченка, південніше Сторожового, південно-східніше Успенівки;

східна частина Трудового і східні околиці Дальнього;

південно-східна околиця і міська забудова південної частини Курахового.

Ситуація на лінії фронту від комадування Фото: Відкриті джерела

На цих ділянках російські штурмові підрозділи зазнали втрат і відійшли, не добившись успіху. Однак унаслідок вогневого ураження українські укріплення на деяких позиціях було зруйновано.

"Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їхнє подальше утримання", — йдеться в повідомленні ОСГВ "Хортиця".

Загострення в районі Часового Яру

Також противник проводив атаки в міській забудові Часового Яру, в районі Нового Комара, на південний схід від Піщаного. На південно-східних околицях Костянтинопольського російські сили здійснили штурмові дії за підтримки бронетехніки, прагнучи поліпшити своє тактичне становище.

Обстановка на лінії фронту

Попри активні дії окупантів, істотних змін у тактичній обстановці на даному етапі не відбулося. Війська України продовжують вживати заходів для поліпшення своїх позицій, зберігаючи стійкість і стримуючи натиск ворога.

"Бойові зіткнення тривають, поки що без змін тактичного положення противника. Підрозділами наших військ проводяться заходи щодо поліпшення тактичного положення", -- йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначимо, 12 грудня повідомлялося про загрозливу ситуацію під Кураховим. Йдеться про можливе утворення "мішка", в якому могли опинитися українські підрозділи, попередили аналітики. Командування не повідомляло про якісь особливі загрози на цій ділянці фронту.