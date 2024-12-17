Бои на Донбассе: ВС РФ уничтожили укрепления ВСУ, воины вынуждены отойти, – "Хортица" (карта)
По данным командования, несмотря на активные действия российских оккупантов, существенных изменений в тактической обстановке не произошло. При этом в результате огневого поражения украинские укрепления на некоторых позициях были разрушены.
В течение последних суток российские оккупационные силы активизировали штурмовые действия на нескольких участках восточного направления. Несмотря на значительные усилия, противник понес потери и был вынужден отступить в ряде районов, однако определенные укрепления ВСУ оказались разрушены из-за массированных обстрелов. Это привело к тактическому отступлению украинских военных на отдельных позициях. Об этом сообщает пресс-центр оперативно-стратегическокой группировки войск (ОСГВ) "Хортица".Важно
Основные направления атак
По данным командования, россияне сосредоточили удары в следующих точках:
- район Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки;
- восточная часть Трудового и восточные окраины Дальнего;
- юго-восточная окраина и городская застройка южной части Курахово.
На этих участках российские штурмовые подразделения понесли потери и отошли, не добившись успеха. Однако в результате огневого поражения украинские укрепления на некоторых позициях были разрушены.
"Вследствие огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание", — говорится в сообщении ОСГВ "Хортица".
Обострение в районе Часового Яра
Также противник проводил атаки в городской застройке Часового Яра, в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного. На юго-восточных окраинах Константинопольского российские силы предприняли штурмовые действия при поддержке бронетехники, стремясь улучшить свое тактическое положение.
Обстановка на линии фронта
Несмотря на активные действия оккупантов, существенных изменений в тактической обстановке на данном этапе не произошло. Войска Украины продолжают принимать меры для улучшения своих позиций, сохраняя стойкость и сдерживая натиск врага.
"Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника. Подразделениями наших войск проводятся мероприятия по улучшению тактического положения", —- говорится в официальном сообщении.
Отметим, 12 декабря сообщалось об угрожающей ситуации под Курахово. Речь идет о возможном образовании "мешка", в котором могли оказаться украинские подразделения, предупредили аналитики. Командование не сообщало о каких-то особых угрозах на данном участке фронта.