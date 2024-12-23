Закон про мобілізацію можуть змінити: що чекає на чоловіків в Україні

Ухвалення закону про мобілізацію було найбільш доленосним рішенням для національної безпеки в році, що минає. Однак в Україні немає жодного "застиглого" закону, стверджує нардеп Олександр Завітневич.

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Ухвалений у травні українською владою закон про мобілізацію був найбільш доленосним для національної безпеки у 2024 році. Про це сказав в інтерв'ю виданню АрміяInform голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич.

За словами депутата, документ став нагальним реагуванням на ситуацію в районах ведення бойових дій. Багато в чому вдалося забезпечити реальне посилення Сил оборони України: зросла кількість мобілізованих, а військово-облікові дані оновили мільйони військовозобов'язаних, упевнений він.

"Список позитивних змін можна продовжити. Однак це не означає, що до закону не вноситимуться зміни", — зауважив політик.

Завітневич акцентував на важливості розвитку ситуації на полі бою, у секторі оборони, ініціативах Міноборони, Генштабу та народних обранців.

"Немає жодного закону, який залишається незмінним, застигає під час свого створення", — підсумував він.

Нагадаємо, в Україні запроваджують цифрову військово-лікарську комісію. Новий реєстр не міститиме даних про хвороби військовозобов'язаних.

У Верховній Раді раніше пропонували жінкам ставати на військовий облік, якщо вони хочуть отримати базову військову підготовку. Наразі взяття на військовий облік для жінок є добровільним, окрім фахівців у медичній або фармацевтичній сфері.