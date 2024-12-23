Закон о мобилизации могут изменить: что ждет мужчин в Украине

Принятие закона о мобилизации было самым судьбоносным решением для национальной безопасности в уходящем году. Однако в Украине нет ни одного "застывшего" закона, утверждает нардеп Александр Завитневич.

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Принятый в мае украинскими властями закон о мобилизации был наиболее судьбоносным для национальной безопасности в 2024 году. Об этом сказал в интервью изданию АрмияInform глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич.

По словам депутата, документ стал насущным реагированием на ситуацию в районах ведения боевых действий. Во многом удалось обеспечить реальное усиление Сил обороны Украины: возросло количество мобилизованных, а военно-учетные данные обновили миллионы военнообязанных, уверен он.

"Список положительных изменений можно продолжить. Однако это не означает, что в закон не будут вноситься изменения", — заметил политик.

Завитневич акцентировал внимание на важности развития ситуации на поле боя, в секторе обороны, инициативах Минобороны, Генштаба и народных избранников.

"Нет ни одного закона, который остается неизменным, застывает во время своего создания", — заключил он.

Напомним, в Украине вводят цифровую военно-врачебную комиссию. Новый реестр не будет содержать данных о болезнях военнообязанных.

В Верховной Раде ранее предлагали женщинам становиться на воинский учет, если они хотят получить базовую военную подготовку. В настоящее время постановка на воинский учет для женщин является добровольной, кроме специалистов в медицинской или фармацевтической сфере.