В Україні ліквідували МСЕК: як це вплинуло на відстрочки й кому потрібно на огляд

Замість комісій інвалідність тепер визначатимуть експертні команди. Декому термін повторного огляду подовжили, комусь його взагалі проходити не потрібно, а для інших пацієнтів дата не змінилась — нюанси пояснили в МОЗ.

Related video

В Україні провели ліквідацію МСЕК — Медико-соціальних експертних комісій, які встановлювали у громадян інвалідність. У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як і кому тепер потрібно проходити повторний огляд.

Ліквідація МСЕК: чи втрачена відстрочка

Статус інвалідності за документами, виданими МСЕК, зберігає чинність. Разом з тим зберігаються виплати, пільги, соціальні послуги й відстрочка. Якщо особа мала потребу у постійному досвіді, маючи тимчасову інвалідність 1 або 2 групи з повторним оглядом у 2025 році, усі документи до оцінювання теж чинні. Тобто можуть бути використані для поновлення відстрочки в ТЦК та договорів про відшкодування за догляд.

Якщо інвалідність була встановлена довічно, огляд проходити не потрібно. Усі документи, зокрема відстрочка, зберігають свою чинність. Повторний огляд в такому випадку можливий тільки за власним бажанням або рішенням суду.

Ліквідація МСЕК: кому потрібно проходити огляд

Термін повторного огляду подовжили на 6 місяців від ліквідації МСЕК. Тобто якщо повторний огляд був призначений на 10 березня наступного року, то термін його проходження подовжили до 30 червня.

Що пройти огляд, потрібно буде звернутись до профільного лікаря, який сформує направлення. Проводити оцінювання будуть експертні команди вже за новими правилами.

Якщо з поважних причин пройти повторний огляд у 2022-2024 роках не вийшло, його потрібно буде проходити:

чоловікам віком 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності — до 1 листопада 2025 року;

всім іншим пацієнтам — до 1 квітня 2026 року.

Винятками, коли пройти огляд неможливо, вважаються:

особа перебуває у зоні бойових дій або в окупації;

пацієнт має важкі порушення функцій організму (відсутність кінцівки або одного з парних органів, не чує або не бачить, має онкологічне або психічне захворювання);

чинні військовослужбовці, працівники поліції та СБУ (в такому разі статус зберігається протягом усієї служби + 60 днів після звільнення).

Ліквідація МСЕК: якщо документи вже у комісії

Якщо документи вже були подані у МСЕК і засідання призначили на 2025 рік, справу передадуть до закладу, де тепер працюватимуть експертні команди. Розгляд відбудеться у той день, коли він і планувався. Однак мають обов’язково повідомити нову адресу.

Нагадаємо, юрист Ярослав Звоненко пояснив, що можна вдіяти, якщо працівники ТЦК оголосили військовозобов’язаного у розшук.

У Міноборони розповіли, що робити, якщо у застосунку "Резерв+" немає інформації про оформлену відстрочку.