Відстрочка від мобілізації не відображається в "Резерві+": що робити і як вирішити проблему

Деякі військовозобов'язані скаржаться на те, що в додатку "Резерв+" не відображається відстрочка від призову в ЗСУ. Помилку досить легко усунути, похід до ТЦК не знадобиться, кажуть у Міноборони.

Related video

Українські чоловіки стали скаржитися на те, що в додатку "Резерв+" не видно відстрочки від призову в армію. Про це повідомляє "ТСН" із посиланням на коментарі призовників.

Учитель однієї з київських шкіл на ім'я Максим разом із колегою подав документи на відстрочку від служби в ЗСУ через кілька днів після чергового продовження воєнного стану в Україні. До теперішнього моменту в його кабінеті в "Резерв+" нічого немає, хоча минула відстрочка там відображалася.

Викладачі, вчителі, багатодітні та інші категорії чоловіків із правом на відстрочку від призову, подають документи особисто та електронною поштою. Однак у "Резерв+" відстрочка не висвічується.

За словами заступника міністра оборони України з цифровізації Катерини Чорногоренко, цю помилку під час оформлення відстрочки легко усунути. Достатньо лише оновити додаток до версії 1.4.3.

Якщо вся інформація про людину вже є в держреєстрах, то в "Резерв+" з'явиться відстрочка. У разі наявності помилок у прізвищах і податковому коді урядовці радять звертатися до технічної підтримки "Резерв+. Відстрочка від служби в армії діє три місяці.

Адвокат Марина Бекало уточнила, що особи з інвалідністю без пенсійного посвідчення не оформлять відстрочку в "Резерв+". Відомості системи "Оберіг" мають синхронізуватися з даними Пенсійного фонду. У цьому разі чоловікам доведеться йти до ТЦК або надсилати їм заяву на отримання відстрочки з документами через "Укрпошту".

Нагадаємо, українські юристи раніше говорили, як отримати відстрочку від призову до ЗСУ тим, хто отримав штраф за невиконання військового обов'язку. Законодавство не прив'язує право на відстрочку і необхідність сплатити штрафи.

Фокус писав, що до 30 грудня студенти, аспіранти та докторанти не зможуть оформити відстрочку через "Резерв+". Міноборони пояснювало це технічними роботами в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.