Отсрочка от мобилизации не отображается в "Резерв+": что делать и как решить проблему

Некоторые военнообязанные жалуются на то, что в приложении "Резерв+" не отображается отсрочка от призыва в ВСУ. Ошибку довольно легко устранить, поход в ТЦК не потребуется, говорят в Минобороны.

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Украинские мужчины стали жаловаться на то, что в приложении "Резерв+" не видна отсрочка от призыва в армию. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на комментарии призывников.

Учитель одной из киевских школ по имени Максим вместе с коллегой подал документы на отсрочку от службы в ВСУ через несколько дней после очередного продления военного положения в Украине. До настоящего момента в его кабинете в "Резерв+" ничего нет, хотя прошлая отсрочка там отображалась.

Преподаватели, учителя, многодетные и другие категории мужчин с правом на отсрочку от призыва, подают документы лично и по электронной почте. Однако в "Резерв+" отсрочка не высвечивается.

По словам замминистра обороны Украины по цифровизации Екатерины Черногоренко, данную ошибку при оформлении отсрочки легко устранить. Достаточно лишь обновить приложение до версии 1.4.3.

Если вся информация о человеке уже есть в госреестрах, то в "Резерв+" появится отсрочка. В случае наличия ошибок в фамилиях и налоговом коде чиновники советуют обращаться в техническую поддержку "Резерв+. Отсрочка от службы в армии действует три месяца.

Адвокат Марина Бекало уточнила, что лица с инвалидностью без пенсионного удостоверения не оформят отсрочку в "Резерв+". Сведения системы "Оберіг" должны синхронизироваться с данными Пенсионного фонда. В этом случае мужчинам придется идти в ТЦК или отправлять им заявление на получение отсрочки с документами через "Укрпочту".

Напомним, украинские юристы ранее говорили, как получить отсрочку от призыва в ВСУ тем, кто получил штраф за невыполнение воинской обязанности. Законодательство не привязывает право на отсрочку и необходимость уплатить штрафы.

Фокус писал, что до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты не смогут оформить отсрочку через "Резерв+". Минобороны объясняло это техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.