"Документы проверяются": можно ли оформить отсрочку от мобилизации при наличии штрафа

Эксперты отмечают, что для предоставления отсрочки проверяются документы, подтверждающие это право, а не наличие или отсутствие задолженностей по уплате штрафа.

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Бывают случаи, когда военнообязанным за невыполнение воинской обязанности накладывают штраф. Могут ли такие лица оформить отсрочку, рассказывают юристы для "РБК-Украина".

Партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк отметила, что порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации утвержден постановлением Кабмина №560. Он регламентирует вопросы оформления отсрочки, однако не содержит норм, которые бы ставили результаты рассмотрения соответствующего пакета документов лица в зависимость от уплаты или неуплаты штрафа. Эксперт отметила, что комиссия изучает заявление и соответствующие документы к нему, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки и при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации.

"То есть проверяются документы, подтверждающие право на отсрочку, а не наличие задолженностей по уплате штрафов за административные правонарушения", — пояснила Лидия Карплюк.

Если человек обращается в ТЦК для оформления отсрочки или бронирования, но ранее не явился по повестке, которая поступила по почте, это не является автоматическим основанием для отказа в отсрочке или брони. Об этом рассказал советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский.

Он отметил, что уплата штрафа за нарушение правил воинского учета, как правило, устраняет юридическую преграду для дальнейшего оформления. Однако на практике могут быть трудности, в частности, ТЦК может требовать дополнительных документов или затягивать процесс. Специалист добавил, что при наличии всех оснований и подаче необходимых документов ТЦК обязано оформить отсрочку, даже если ранее не были выполнены требования по явке.

Ранее эксперты рассказывали, за какие нарушения военнообязанный должен уплатить штраф. Однако в течение некоторого времени лицо может его обжаловать.

Также ранее юрист отметил, сколько раз могут штрафовать за неявку в ТЦК. По словам специалиста, с каждой новой повесткой обязанность явиться в ТЦК возникает снова.