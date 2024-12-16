Одним не обойтись: юрист рассказал, сколько раз могут штрафовать за неявку в ТЦК

По словам специалиста, с каждой новой повесткой обязанности явиться в ТЦК возникают снова.

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Согласно действующему законодательству Украины в случае неявки лица в территориальный центр комплектования и социальной поддержки повестки могут направляться повторно. Каждая новая повестка восстанавливает обязанность человека явиться в ТЦК и СП, рассказал в комментарии "РБК-Украина" адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко.

"Фактически с каждой новой повесткой, которую направили человеку, обязанности явиться в ТЦК и СП возникают снова. Это обусловлено новой датой, на которую ТЦК и СП приглашают военнообязанного. Поэтому если вы получили новую повестку и снова не явились по ней, то вполне логично, что возникают новые правовые основания вынесения постановления с наложением штрафа", — детализирует специалист.

Эксперт отметил, что уплата штрафа не освобождает от обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Украины. Это лишь основание для закрытия исполнительного производства в связи с его выполнением, а период, в течение которого человек игнорирует вызовы в ТЦК до момента вынесения постановления, считается длящимся административным правонарушением.

В целом у сотрудников ТЦК и СП есть несколько методов воздействия на нарушителей. Среди них:

собственно, вручение повестки;

требование посетить ТЦК и СП в течение 10 дней;

если не выполняется предыдущее требование, работники ТЦК могут обратиться в суд для временного ограничения гражданина в праве управления транспортным средством;

в случае нарушения мобилизационных правил представители ТЦК могут обратиться в полицию обращение в полицию с просьбой осуществить административное задержание правонарушителя для его доставки.

Ранее юрист рассказывала, как могут наказать за неявку в ТЦК. Она отметила, что лицо могут также привлечь к уголовной ответственности.

Также специалист отмечал, за какие нарушения военнообязанный должен уплатить штраф. Это не только неявка по повестке, но и другие нарушения правил воинского учета.