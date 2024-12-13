Легко не отделаться: юрист рассказала, какое наказание "светит" за неявку в ТЦК по повестке

Впервые к лицу могут применить минимальный штраф, однако при повторном нарушении могут наложить максимальную сумму или привлечь к уголовной ответственности.

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В условиях военного положения и мобилизации в Украине каждый военнообязанный имеет определенные права и обязанности, в частности, являться в случае направления ему повестки. Если же лицо не забрало присланную заказным письмом повестку на уточнение данных/прохождение ВВК и не явилось с ней в ТЦК и СП, ему грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Об этом УНИАН рассказала адвокат Мария Михайленко (Демешко).

Она отметила, что за это нарушение статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность. Штраф грозит также и тем, кто повестку забрал, но в ТЦК не явился.

По словам эксперта, размер штрафа определяется в ТЦК. Мария Михайленко поделилась, что обычно за первое нарушение накладывается минимальный штраф в размере 17 тыс. гривен, а в случае повторного — военнообязанного могут оштрафовать на все 25 тыс. грн.

Однако ответственность не ограничивается только КУоАП. Действующим законодательством предусмотрена и уголовная ответственность. Если военнообязанный трижды не явился в ТЦК с боевой повесткой, его могут отправить в тюрьму на срок от трех до пяти лет лишения свободы или условный срок в связи со смягчающими обстоятельствами.

Ранее в Минобороны рассказывали, имеют ли право ТЦК лишать водительских прав за неявку по повестке. В ведомстве отметили, что ТЦК не имеет права этого делать.

Также юристы ранее отмечали, можно ли отказаться от повестки и не получить наказание. Таких случаев всего несколько.