Легко не відбутись: юристка розповіла, яке покарання "світить" за неявку в ТЦК за повісткою

Вперше до особи можуть застосувати мінімальний штраф, однак за повторного порушення можуть накласти максимальну суму або ж притягнути до кримінальної відповідальності.

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В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні кожен військовозобов'язаний має певні права та обов'язки, зокрема, являтись в разі направлення йому повістки. Якщо ж особа не забрала надіслану рекомендованим листом повістку на уточнення даних/проходження ВЛК і не з'явилася з нею до ТЦК і СП, їй загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Про це УНІАН розповіла адвокатка Марія Михайленко (Демешко).

Вона зазначила, що за це порушення статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність. Штраф загрожує також і тим, хто повістку забрав, але до ТЦК не з'явився.

За словами експертки, розмір штрафу визначається у ТЦК. Марія Михайленко поділилася, що зазвичай за перше порушення накладається мінімальний штраф у розмірі 17 тис. гривень, а у разі повторного — військовозобов'язаного можуть оштрафувати на всі 25 тис. грн.

Однак відповідальність не обмежується лише КУпАП. Чинним законодавством передбачено і кримінальну відповідальність. Якщо військовозобов'язаний тричі не з'явився у ТЦК за бойовою повісткою, його можуть відправити у в'язницю на строк від трьох до п'яти років позбавлення волі або на умовний термін у зв'язку з пом'якшувальними обставинами.

Раніше в Міноборони розповідали, чи мають право ТЦК позбавляти водійських прав за неявку за повісткою. У відомстві зазначили, що ТЦК не має права цього робити.

Також юристи раніше зазначали, чи можна відмовитись від повістки та не отримати покарання. Таких випадків всього декілька.