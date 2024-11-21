Чи мають право ТЦК позбавляти водійських прав за неявку за повісткою, — Міноборони

У відомстві розповіли, що в Україні немає такого виду покарання за неявку за повісткою як позбавлення водійських прав. До таких осіб можна застосувати інший вид відповідальності.

В Україні не може застосовуватись позбавлення водійських прав за неявку за повісткою. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Позбавлення водійських прав за неявку за повісткою: хто на це має право

В Міноборони зазначили, що тимчасове обмеження права керування може бути застосоване до громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, лише за рішенням суду.

Для цього в разі ігнорування громадянином вимог щодо виконання службового обов'язку ТЦК має звернутися до суду з позовною заявою. Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов’язків громадянином. Суд має розглянути позовну заяву та має прийняти рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку.

"Таким чином, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку", — наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше адвокат Ростислав Кравець пояснював, чи мають право працівники ТЦК зупиняти авто для вручення повістки. Він зазначив, що зупиняти авто для вручення повістки військкоми мають право лише в одному випадку і з дотриманням законодавства.

Раніше Фокус також писав, які обов'язки мають представники ТЦК під час перевірки документів. Зокрема, перед перевіркою він має представитись та пред'явити власне посвідчення.