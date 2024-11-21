Имеют ли право ТЦК лишать водительских прав за неявку по повестке, — Минобороны

В ведомстве рассказали, что в Украине нет такого вида наказания за неявку по повестке как лишение водительских прав. К таким лицам можно применить другой вид ответственности.

В Украине не может применяться лишение водительских прав за неявку по повестке. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Лишение водительских прав за неявку по повестке: кто на это имеет право

В Минобороны отметили, что временное ограничение права управления может быть применено к гражданам, которые уклоняются от выполнения воинского долга, только по решению суда.

Для этого в случае игнорирования гражданином требований по выполнению служебного долга ТЦК должен обратиться в суд с исковым заявлением. Процедура подачи иска должна включать детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином. Суд должен рассмотреть исковое заявление и должен принять решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга.

"Таким образом, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по выполнению воинского долга", — отметили в Минобороны.

Напомним, ранее адвокат Ростислав Кравец объяснял, имеют ли право работники ТЦК останавливать авто для вручения повестки. Он отметил, что останавливать авто для вручения повестки военкомы имеют право только в одном случае и с соблюдением законодательства.

РанееФокус также писал, какие обязанности имеют представители ТЦК во время проверки документов. В частности, перед проверкой он должен представиться и предъявить собственное удостоверение.