Одним не обійтись: юрист розповів, скільки разів можуть штрафувати за неявку до ТЦК

За словами фахівця, з кожною новою повісткою обов'язки з'явитись до ТЦК виникають знову.

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Відповідно до чинного законодавства України в разі неявки особи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки повістки можуть надсилатись повторно. Кожна нова повістка відновлює обов'язок людини з'явитися до ТЦК та СП, розповів у коментарі "РБК-Україна" адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко.

"Фактично з кожною новою повісткою, яку направили людині, обов’язки з’явитися до ТЦК та СП виникають знову. Це зумовлено новою датою, на яку ТЦК та СП запрошують військовозобов’язаного. Тому якщо ви отримали нову повістку і знову не з’явились за нею, то цілком логічно, що виникають нові правові підстави винесення постанови з накладенням штрафу", – деталізує фахівець.

Експерт зазначив, що сплата штрафу не звільняє від обов’язків, передбачених чинним законодавством України. Це лише підстава для закриття виконавчого провадження у зв’язку з його виконанням, а період, протягом якого людина ігнорує виклики до ТЦК до моменту винесення постанови, вважається триваючим адміністративним правопорушенням.

Загалом у співробітників ТЦК та СП є кілька методів впливу на порушників. Серед них:

власне, вручення повістки;

вимога відвідати ТЦК та СП протягом 10 днів;

якщо не виконується попередня вимога, працівники ТЦК можуть звернутися до суду для тимчасового обмеження громадянина в праві керування транспортним засобом;

у разі порушення мобілізаційних правил представники ТЦК можуть звернутись до поліції звернення до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання правопорушника для його доставки.

Раніше юристка розповідала, як можуть покарати за неявку до ТЦК. Вона зазначила, що особу можуть також притягнути до кримінальної відповідальності.

Також фахівець зазначав, за які порушення військовозобов'язаний має сплатити штраф. Це не тільки неявка на повісткою, а й інші порушення правил військового обліку.