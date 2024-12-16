Не тільки за неявку по повістці: за які порушення військовозобов'язаний має сплатити штраф

За словами юриста, особі надається право протягом деякого часу оскаржити накладений штраф.

Related video

Під час дії воєнного стану та мобілізації чоловіки призовного віку та медичні працівники мають дотримуватись правил військового обліку. В інакшому випадку їм загрожує покарання у вигляді адміністративного штрафу. Юрист практики військового права Данило Гончаренко розповів "РБК-Україна", за які порушення може призначатись штраф.

За словами юриста, штраф — це головна та найпоширеніша санкція до порушників військового обліку. Він передбачений 210 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, а самі правила військового обліку передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 921.

"Найпоширенішими підставами для штрафу є неоновлення даних у ТЦК та СП. Коли особи приходять до ТЦК, наприклад, для отримання відстрочки, на них може чекати несподіванка: право на відстрочку не звільняє від обовʼязку оновити дані вчасно. Така особа може отримати відстрочку, але водночас – і постанову про накладання адміністративного стягнення", – зазначає юрист.

Данило Гончаренко зазначив, що ще однією з популярних підстав для штрафу є неявка за повісткою. Іноді люди приходять у ТЦК із затримкою, порушуючи встановлені терміни — це вже є порушенням правил військового обліку.

"Ще часто в юридичній практиці люди звертаються зі штрафом, який отримали через відсутність військового облікового документа. "Воєнник" за сучасним законодавством військовозобовʼязаний має завжди мати з собою та бути готовим надати його посадовим особам уповноважених органів. Якщо ж чоловік не має цього документу, або просто забув його вдома, це вважатиметься порушенням правил військового обліку", – пояснив юрист.

Розмір штрафу за порушення військового обліку

За словами Данила Гончаренка, в разі порушення правил військового обліку під час воєнного стану, можна отримати штраф від 17 000 грн до 25 500 грн. Також ТЦК та СП мають право подати вимогу на порушника, за невиконання якої можуть забрати право на керування транспортними засобами.

Для отримання постанови на сплату штрафу особі надається 15 днів, ще протягом 10 днів людина має право її оскаржити. Якщо військовозобов'язаний не оскаржив штраф і не оплатив його протягом цього періоду, тоді сума подвоюється.

Раніше адвокатка юридичної консалтингової компанії "Де-Юре" Лариса Кісь розповідала, чи звільняє сплата штрафу від обов'язку військової служби. Вона зазначала, що оплата штрафу — це лише виконання обов'язку за порушення.

Також юрист ГО "Громадська платформа" Сергій Кошель розповідав, як оскаржити штрафи ТЦК. Це можливо навіть в тому випадку, коли особа дізналась про штраф пізно.