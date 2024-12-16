Не только за неявку по повестке: за какие нарушения военнообязанный должен уплатить штраф

По словам юриста, лицу предоставляется право в течение некоторого времени обжаловать наложенный штраф.

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Во время действия военного положения и мобилизации мужчины призывного возраста и медицинские работники должны соблюдать правила воинского учета. В противном случае им грозит наказание в виде административного штрафа. Юрист практики военного права Даниил Гончаренко рассказал "РБК-Украина", за какие нарушения может назначаться штраф.

По словам юриста, штраф — это главная и самая распространенная санкция к нарушителям воинского учета. Он предусмотрен 210 статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях, а сами правила воинского учета предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины № 921.

"Самыми распространенными основаниями для штрафа является необновление данных в ТЦК и СП. Когда лица приходят в ТЦК, например, для получения отсрочки, их может ждать неожиданность: право на отсрочку не освобождает от обязанности обновить данные вовремя. Такое лицо может получить отсрочку, но одновременно — и постановление о наложении административного взыскания", — отмечает юрист.

Даниил Гончаренко отметил, что еще одним из популярных оснований для штрафа является неявка по повестке. Иногда люди приходят в ТЦК с задержкой, нарушая установленные сроки — это уже является нарушением правил воинского учета.

"Еще часто в юридической практике люди обращаются со штрафом, который получили из-за отсутствия военного учетного документа. "Военник" по современному законодательству военнообязанный должен всегда иметь с собой и быть готовым предоставить его должностным лицам уполномоченных органов. Если же человек не имеет этого документа, или просто забыл его дома, это будет считаться нарушением правил воинского учета", — пояснил юрист.

Размер штрафа за нарушение воинского учета

По словам Даниила Гончаренко, в случае нарушения правил воинского учета во время военного положения, можно получить штраф от 17 000 грн до 25 500 грн. Также ТЦК и СП имеют право подать требование на нарушителя, за невыполнение которого могут забрать право на управление транспортными средствами.

Для получения постановления на уплату штрафа лицу предоставляется 15 дней, еще в течение 10 дней человек имеет право его обжаловать. Если военнообязанный не обжаловал штраф и не оплатил его в течение этого периода, тогда сумма удваивается.

Ранее адвокат юридической консалтинговой компании "Де-Юре" Лариса Кись рассказывала, освобождает ли уплата штрафа от обязанности военной службы. Она отмечала, что оплата штрафа — это лишь выполнение обязанности за нарушение.

Также юрист ОО "Гражданская платформа" Сергей Кошель рассказывал, как обжаловать штрафы ТЦК. Это возможно даже в том случае, когда лицо узнало о штрафе поздно.