Штрафи ТЦК можна скасувати: юрист розповів, як оскаржити

Юрист зазначив, що оскаржити рішення суду можна навіть в тому випадку, якщо особа дізналась про штраф пізно, після закінчення строку подачі позову.

Скасування в судовому порядку штрафів, які накладають Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), стає все більш поширеною практикою. Як це зробити, розповів юрист ГО "Громадська платформа" Сергій Кошель.

Як оскаржити рішення ТЦК про накладення штрафу

Для оскарження рішення ТЦК юрист радить звернутися до районного або міського суду за місцем реєстрації особи чи перебування ТЦК з адміністративним позовом. Зробити це необхідно протягом десять днів з моменту винесення постанови.

Є випадки, коли особа дізналась про постанову пізно і не встигла подати скаргу у зазначений строк. Тоді разом із позовом необхідно подати заяву про поновлення строку оскарження.

Сергій Кошель також зазначив, що в разі відсутності вагомих аргументів для оскарження постанови ТЦК про накладення штрафу, можна використовувати основний аргумент щодо порушення прав через відсутність повідомлення про дату, час і місце розгляду справи. Загалом, за словами юриста, за подання позову слід сплатити судовий збір у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму.

Експерт зазначив, що після подачі документів суд повинен їх розглянути. В цьому випадку є ймовірність скасування постанови, що дозволить уникнути сплати штрафу.

Який штраф вважається накладеним незаконно

Юрист розповів, що штраф вважається незаконним, якщо:

особа не підлягає військовому обліку;

існують поважні причини для неявки до ТЦК та СП;

якщо у військовому квитку або інших документах людини міститься помилкова інформація, яка стала причиною накладення штрафу;

якщо співробітники ТЦК та СП діяли неналежним чином, зокрема, погрожували або шантажували особу;

була присутня дискримінація, тобто штраф було накладено через расу, релігію, політичні переконання та принципи;

у разі незаконного вилучення документів працівниками ТЦК та СП.

Раніше партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк розповідала, про що потрібно повідомляти ТЦК. Тим часом адвокатка юридичної консалтингової компанії "Де-Юре" Лариса Кісь зазначала, що сплата штрафу за неявку до ТЦК не звільняє особу від обов'язку військової служби.