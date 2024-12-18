"Документи перевіряються": чи можна оформити відстрочку від мобілізації за наявності штрафу

Експерти зазначають, що для надання відстрочки перевіряються документи, які підтверджують це право, а не наявність чи відсутність заборгованостей щодо сплати штрафу.

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Бувають випадки, коли військовозобов'язаним за невиконання військового обов'язку накладають штраф. Чи можуть такі особи оформити відстрочку, розповідають юристи для "РБК-Україна".

Партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк зазначила, що порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації затверджено постановою Кабміну №560. Він регламентує питання оформлення відстрочки, однак не містить норм, які б ставили результати розгляду відповідного пакету документів особи в залежність від сплати чи несплати штрафу. Експертка зазначила, що комісія вивчає заяву та відповідні документи до неї, оцінює законність підстав для надання відстрочки та за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації.

"Тобто перевіряються документи, які підтверджують право на відстрочку, а не наявність заборгованостей щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення", — пояснила Лідія Карплюк.

Якщо людина звертається до ТЦК для оформлення відстрочки або бронювання, але раніше не з’явилася за повісткою, яка надійшла поштою, це не є автоматичною підставою для відмови у відстрочці або броні. Про це розповів радник юридичної фірми Gracers Сергій Савинський.

Він зазначив, що сплата штрафу за порушення правил військового обліку, як правило, усуває юридичну перепону для подальшого оформлення. Однак на практиці можуть траплятися труднощі, зокрема ТЦК може вимагати додаткових документів або затягувати процес. Фахівець додав, що в разі наявності всіх підстав та поданні необхідних документів ТЦК зобов'язане оформити відстрочку, навіть якщо раніше не були виконані вимоги щодо явки.

Раніше експерти розповідали, за які порушення військовозобов'язаний має сплатити штраф. Однак протягом деякого часу особа може його оскаржити.

Також раніше юрист зазначив, скільки разів можуть штрафувати за неявку до ТЦК. За словами фахівця, з кожною новою повісткою обов'язок з'явитися до ТЦК виникає знову.